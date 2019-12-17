Çocuklar Mobil Trafik Eğitim Tırında - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çocuklar Mobil Trafik Eğitim Tırında - Son Dakika

Çocuklar Mobil Trafik Eğitim Tırında

6 saat önce

Burdur'da 17-18 Aralık Tarihlerinde TOKİ Yahya Kemal Beyatlı İlk Öğretim okulunda Mobil Trafik Eğitimi Tırında Çocuklara Eğitim verildi.

Çocuklar Mobil Trafik Eğitim Tırında, System.String[]

Burdur'da 17-18 Aralık Tarihlerinde TOKİ Yahya Kemal Beyatlı İlk Öğretim okulunda Mobil Trafik Eğitimi Tırında Çocuklara Eğitim verildi.


İçişleri ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından modernize edilerek Eğitim İşbirliği Protokolü ile çocukların trafik eğitimini küçük yaşta öğrenmeleri amacıyla hazırlanan Mobil Trafik Eğitim Tırı 16 - 17 Aralık 2019 tarihlerinde Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından Burdur' da görevlendirilerek çocuklarla buluştu. TOKİ Yahya Kemal Beyatlı okulunda çocukların yoğun olarak ilgi gösterdiği Mobil Trafik Eğitim Tırında toplam (980 ) öğrenciye trafik eğitimi verildi


Video ve sunumlarla desteklenen eğitimlerde; emniyet kemeri ve çocuk koltuğu, güvenli geçiş yolları, karşıdan karşıya geçme kuralları, okul servis araçlarında dikkat edilmesi gereken kurallar hakkında gerekli bilgilendirme ve hatırlatmalar yapılarak, çocuklarla birlikte trafikle ilgili şarkılar söylendi. Ardından trafik işaret levhaları ve trafik ışıklarının bulunduğu trafik eğitim parkurunda pedal çevirmeli araçlarla uygulamalı eğitimler yaptırılarak trafikle ilgili hediyeler verildi. - BURDUR

milli eğitim bakanlığı, Yahya Kemal Beyatlı, Aralık, Burdur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 02:56 Kaynak: İHA
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