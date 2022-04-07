Çocuklar mor patates tohumlarını toprakla buluşturdu - Son Dakika
Üye Girişi

Çocuklar mor patates tohumlarını toprakla buluşturdu

07.04.2022 02:02

Çocuklar mor patates tohumlarını toprakla buluşturdu Eskişehir Kadın Eli Kooperatifi Başkanı Hayriye Kuşçu: "Çocukların üretim yapabilmeyi öğrenmeleri için ekim yapıyoruz" "Mor patatesin geliriyle sera kuracağız"ESKİŞEHİR Eskişehir Kadın Eli Kooperatifi'nin, çocukların toprağı sevmesini ve...

Çocuklar mor patates tohumlarını toprakla buluşturdu

Eskişehir Kadın Eli Kooperatifi Başkanı Hayriye Kuşçu:

"Çocukların üretim yapabilmeyi öğrenmeleri için ekim yapıyoruz"

"Mor patatesin geliriyle sera kuracağız"

ESKİŞEHİR Eskişehir Kadın Eli Kooperatifi'nin, çocukların toprağı sevmesini ve tarımsal üretimi öğrenmelerini sağlamak için gerçekleştirdiği proje çerçevesinde ülke genelinde 3 bin öğrenci mor patates tohumlarını toprakla buluşturdu.

Eskişehir Kadın Eli Kooperatifi tarafından kurulan 'Tarım Okuryazarlığı Akademisi', çocukların toprağı tanıması, sevmesi ve tarımsal üretimi öğrenmeleri için çalışmalarına devam ediyor. Akademinin hazırladığı proje çerçevesinde anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri mor patates tohumlarını toprakla buluşturdu. Yurt genelinde 3 bin öğrencinin katıldığı projeyle ayrıca, bağışıklık sistemini güçlendirdiği ve sağlık açısından çeşitli faydalarının olduğu bilinen mor patatesin çocuklar tarafından tanınması amaçlandı. Projenin Eskişehir ayağında özel bir eğitim kurumundan bin 450 öğrenci, iklim krizi ve çevre sorununa dikkat çekmek için pankartlar eşliğinde slogan atarak ekim alanına geldi. Öğretmenlerinin gözetiminde mor patates tohumlarını teslim alan öğrenciler, 10 dönümlük arazide ekim yaptı.

"Çocukların üretim yapabilmeyi öğrenmeleri için ekim yapıyoruz"

Projenin sürdürülebilirliğini sağlamak için tohum üretimi çalışmalarına devam ettiklerini aktaran Eskişehir Kadın Eli Kooperatifi Başkanı Hayriye Kuşçu, "Hazırladığımız proje ile Tarım Okuryazarlığı Akademisi'ni kurduk. Bu doğrultuda çocukların toprakla birleşmesini, sevmesini ve üretim yapabilmeyi öğrenmeleri için ekim yapıyoruz. Sürdürülebilir olması için de büyük market zincirlerinin desteğini aldık. Geçen yıl ekim yapmıştık. Bu yıl da projenin sürdürülebilir olması için devamını yapıyoruz. Ana sınıfından lise sona kadar çocuklarla beraber bu yıl 10 dönüm ektik. Bunu Türkiye'de bütün okullarında yapması desteklemek için de tohum üretmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

"Mor patatesi çok güçlü bir antioksidan"

Gelişim çağındaki çocukları mor patatesle tanıştırarak bağışıklık sistemlerini güçlendirmeye çalıştıklarını belirten Kuşçu, "Mor patates çok güçlü bir antioksidan, antosiyanin ve hyalüronik asit içeriyor ve bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Karbonhidrat seviyesi ve glisemik indeksi düşük olduğu için de besin değeri çok yüksek oluyor. Özellikle ilkokul çağındaki çocukların kışın yemesini sağlayarak bağışıklık sistemlerinin güçlenmesini sağlıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Mor patatesini geliriyle sera kuracağız"

Mor patatesin zincir marketlere satışından elde edilen gelirle üretim eğitimi için sera kurma hedeflerinin olduğunu dile getiren Kuşçu, "Buradan elde edilen gelirle sera kurulacak. Sadece mor patates değil; domates, salatalık ve biber fideleri yetiştirilecek. Proje çerçevesinde iyi tarım uygulaması yaparak okulun arazisini bize hibe ettikleri için biz de mor patatesin geliriyle sera kuracağız. Çocuklarımızla birlikte bütün sebze ve meyve fidelerini yetiştirmek istiyoruz. Fen Bilimleri derslerinde bunu işliyorlar ve hem İngilizce hem de Türkçe öğreniyorlar" dedi.

Çocuklar mor patates tohumlarını toprakla buluşturdu
Çocuklar mor patates tohumlarını toprakla buluşturdu
Çocuklar mor patates tohumlarını toprakla buluşturdu

YORUMLAR
500
Çocuklar mor patates tohumlarını toprakla buluşturdu Çocuklar mor patates tohumlarını toprakla buluşturdu Kırıkkale'de kuraklıktan etkilenen çiftçiler çörek otuna yöneldi Kırıkkale'de kuraklıktan etkilenen çiftçiler çörek otuna yöneldi

Togo Cumhuriyeti, Eskişehir, Tarım, Ekim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Çocuklar mor patates tohumlarını toprakla buluşturdu - Son Dakika


Son Dakika
00:48 TFF onayı verdi! İşte Cüneyt Çakır'ın düdük çalacağı yeni ülke
00:43 Adana'da bekçiler, şüpheli kişide canlı bomba olduğunu farkedince üzerine atladı
00:29 Öğretmenlerin izdivaç sayfası yine gündem oldu! Meğerse fotoğraftakiler öğretmen değilmiş
00:15 Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı: Rusya, Ukrayna'nın doğusunda taarruz operasyonuna hazırlanıyor
00:05 Bayern Münih, deplasmanda Villarreal'e 1-0 mağlup oldu!
23:59 Yol üzerinde rastladıkları evde morg gören gençler dehşete kapıldı
23:50 10 gün önce evlenmişlerdi! Talihsiz kadının eski eşi Fesli çiftine, maket bıçağıyla saldırdı
23:34 Benzema, 25 dakikada Chelsea'yi sahaya çıktığına pişman etti!
22:53 "Yavaş mı, Erdoğan mı?" diye sorulan anketten yüzde 43'le Mansur Yavaş çıktı
22:50 Fenerbahçe'nin başına talih kuşu kondu! Lig değiştiren takıma Ruslar servet yağdıracak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2022 02:12:00. #1.11#
SON DAKİKA: Çocuklar mor patates tohumlarını toprakla buluşturdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement