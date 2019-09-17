Son Dakika Haberleri: Çocuklar "Muş Masal Günleri" ile doyasıya eğlendi
Son Dakika Yerel Haber

Çocuklar "Muş Masal Günleri" ile doyasıya eğlendi

1 saat önce

Çocuklar "Muş Masal Günleri" ile doyasıya eğlendiMUŞ - Muş Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen "Muş Masal Günleri" etkinliğiyle 250 çocuk hem masal dinliyor hem de eğleniyor.

Çocuklar "Muş Masal Günleri" ile doyasıya eğlendi

MUŞ - Muş Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen "Muş Masal Günleri" etkinliğiyle 250 çocuk hem masal dinliyor hem de eğleniyor.

Muş Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen ve 16-20 Eylül tarihleri arasında yapılacak olan "Muş Masal Günleri", çocukların eğlence kaynağı oldu. Muş Valiliği bahçesinde düzenlenen etkinlikte öğretmenler çocuklara bir yandan masal anlattı bir yandan da eğlenmeleri için çeşitli sunumlar yaptı.

Programla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Emin Engin, "Bugün burada Muş Masal Günleri adı altında bir etkinlik düzenledik. 4 gün sürüyor etkinliğimiz. Her gün 200-250 çocuğumuzu ebeveynleriyle beraber buraya çağırıyoruz. Çocuklarımız evde sürekli bilgisayar ve internet oyunlarıyla oynuyorlar. Burada bu alışkanlıklarını değiştirmek istedik. Masal okuyoruz onlara, masal anlatıyor öğretmenlerimiz. Bu şekilde çocukların hayal dünyasını geliştirmek, kelime dağarcığını geliştirmek ve problem çözme becerilerini kazandırmak için çaba sarf ediyoruz. Burada masal dinliyorlar, eğleniyorlar. Güzel bir etkinlik olduğu kanaatindeyim. Asıl amacımız bugünün en büyük sıkıntısı olan teknoloji. Çocuklarımız daha çok ufak yaşta, 3-4 yaşında telefona bağımlı olmaya başlıyorlar. Biz küçükken masalla büyüdük ve hayal dünyamız genişti, düşünce kabiliyetimizi geliştirdi masallar. Cemal Süreyya'nın bir sözü var; 'Çocukluğunda masal okumayan, dinlemeyen çocuklar, büyüdüklerinde kediyi bile cetvelle çizerler' diyor. İşte biz bu çocuklarımıza hayatı tanımalarını, masalı yaşamalarını, hayal dünyalarının gelişmesini ve en önemlisi teknolojiden uzak kalmasını istiyoruz" dedi.

Çocuklar Muş Masal Günleri ile doyasıya eğlendi

Muş, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 07:52 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tohum Otizm Vakfı Genel Müdürü Özer: Otizm yaşam boyu devam eden bir süreçtir, tedavisi mümkün değil
Komedyen Sefa Doğanay, başörtülü poz veren Aleyna Tilki'yi tiye aldı Karabük'te TYP'den 445 kişi işe alınacak Adnan Oktar: "Mehdi olduğum yönünde iddiam kesinlikle olmamıştır"

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.9.2019 21:42:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çocuklar "Muş Masal Günleri" ile doyasıya eğlendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]