Çocuklar "Muş Masal Günleri" ile eğleniyor

Muş Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen "Muş Masal Günleri" etkinliğiyle 250 çocuk hem masal dinliyor hem de eğleniyor.



Muş Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen ve 16-20 Eylül tarihleri arasında yapılacak olan "Muş Masal Günleri", çocukların eğlence kaynağı oldu. Muş Valiliği bahçesinde düzenlenen etkinlikte öğretmenler çocuklara bir yandan masal anlattı bir yandan da eğlenmeleri için çeşitli sunumlar yaptı.



Programla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Emin Engin, "Bugün burada Muş Masal Günleri adı altında bir etkinlik düzenledik. 4 gün sürüyor etkinliğimiz. Her gün 200-250 çocuğumuzu ebeveynleriyle beraber buraya çağırıyoruz. Çocuklarımız evde sürekli bilgisayar ve internet oyunlarıyla oynuyorlar. Burada bu alışkanlıklarını değiştirmek istedik. Masal okuyoruz onlara, masal anlatıyor öğretmenlerimiz. Bu şekilde çocukların hayal dünyasını geliştirmek, kelime dağarcığını geliştirmek ve problem çözme becerilerini kazandırmak için çaba sarf ediyoruz. Burada masal dinliyorlar, eğleniyorlar. Güzel bir etkinlik olduğu kanaatindeyim. Asıl amacımız bugünün en büyük sıkıntısı olan teknoloji. Çocuklarımız daha çok ufak yaşta, 3-4 yaşında telefona bağımlı olmaya başlıyorlar. Biz küçükken masalla büyüdük ve hayal dünyamız genişti, düşünce kabiliyetimizi geliştirdi masallar. Cemal Süreyya'nın bir sözü var; 'Çocukluğunda masal okumayan, dinlemeyen çocuklar, büyüdüklerinde kediyi bile cetvelle çizerler' diyor. İşte biz bu çocuklarımıza hayatı tanımalarını, masalı yaşamalarını, hayal dünyalarının gelişmesini ve en önemlisi teknolojiden uzak kalmasını istiyoruz" dedi. - MUŞ