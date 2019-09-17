Son Dakika Haberleri: Çocuklar "Muş Masal Günleri" ile eğleniyor
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Çocuklar "Muş Masal Günleri" ile eğleniyor

1 saat önce

Muş Milli Eğitim Müdürlüğünce organize edilen "Muş Masal Günleri" etkinliğinde 250 öğrenci hem masal dinledi hem de doyasıya eğlendi.

Muş Milli Eğitim Müdürlüğünce organize edilen "Muş Masal Günleri" etkinliğinde 250 öğrenci hem masal dinledi hem de doyasıya eğlendi.

Valilik bahçesindeki etkinlikte öğretmenler, çocuklara hem masal anlattı hem de çeşitli sunumlar yaparak eğlenmelerini sağladı.

Milli Eğitim Müdürü Emin Engin, yaptığı açıklamada, etkinliğin 4 gün süreceğini, her gün yaklaşık 200-250 çocuğu ebeveynleriyle etkinliğe davet ettiklerini söyledi.

"Burada çocuklara masal okuyoruz, öğretmenlerimiz masal anlatıyor. Bu şekilde çocukların hayal dünyasını ve kelime dağarcığını geliştirmek, problem çözme becerisi kazandırmak için çaba sarf ediyoruz." diyen Engin, şunları kaydetti:

"Burada masal dinliyorlar, eğleniyorlar. Günümüzde çocuklarımız 3-4 yaşında telefona bağımlı olmaya başlıyor. Biz masalla büyüdük ve hayal dünyamız genişti. Masallar düşünce kabiliyetimizi geliştirdi. Cemal Süreyya'nın 'çocukluğunda masal okumayan, dinlemeyen çocuklar, büyüdüklerinde kediyi bile cetvelle çizerler' sözü var. İşte biz çocuklarımıza hayatı tanımalarını, masalı yaşamalarını, hayal dünyalarının gelişmesini ve en önemlisi teknolojiden uzak kalmalarını istiyoruz."

Çocuklar Muş Masal Günleri ile eğleniyor

Muş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 07:58 Kaynak: AA
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