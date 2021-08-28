Çocuklar mutlu, biz mutlu

Ebeveynlerin, tatil günlerinde ya da okul sonrasında çocuklarıyla kaliteli zaman geçirebilecekleri restoranlar sayıca zaten az. Bir de anne-babanın yediklerinden keyif alabildiği, sosyalleşebildiği versiyonu ararsak çember epey daralıyor.

Pelin Yalçın, tam da bu düşüncelerle çocukların yemekten oyuna farklı gereksinimlerini gözeten ama ailelelerin konforunu da ihmal etmeyen bir konsept tasarlamış. Bahçeşehir'de bu yaz açılan Mia Madre'de özellikle götürecek mekan bulmakta zorlandığımız

0-6 yaş aralığındaki çocuklar için tasarlanan oyun alanları çocuk gelişimini destekleyen oyuncaklar, eğitici ve eğlenceli atölyeler var. Alt kata da bez değiştirme masasından bebek ürünlerine anne ve babaların ihtiyaçlarına göre şekillendirilen bir bebek odası hazırlanmış.

Çocuklar için sadece oyun alanları değil menü de özel tasarlanmış. Tanınmış şef Murat Bozok'un hazırladığı iki ayrı çocuk menüsünde farklı yaş gruplarının zevklerine uygun buharda pişmiş mevsim sebzesi, ev erişteli kuzu pirzola gibi yemeklerin dışında bebekler için meyve-sebze püreleri de var. Taze meyvelerden kendi yaptıkları lolipop, dondurma, ev yoğurdundan ayran, somon köfte ve organik makarna, köfte burger, sosis, sebzeli organik makarna, ballı süt lezzetli oldukları kadar sağlık odaklı hazırlanan seçeneklerden.

Dekorasyon ve konseptin ebeveynlere ayrılan kısmında; restoran-kafe alanı, geniş bir teras ve bahçe bölümü bulunuyor. Ana menüde mevsime göre enginar ya da ıspanaklı dip, kinoa ve falafelden etsiz burger, güveçte marinara soslu köfte, şeftali ve kuru etli salata, kaseler, burgerler,

dana sosis, Cafe de Paris soslu bonfile, taco'lar ve şekersiz sütlaç, ayrıca vejetaryenlere uygun seçenekler var. İspanyol ve Fransız omletli geniş bir kahvaltı verdiklerini de belirtelim. ve doğum günü kutlamaları için de kiralanan mekan aynı zamanda hayvan dostu. Bahçeşehir, (0545) 789 24 00