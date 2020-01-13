Çocuklar müzik okulunda mutlu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çocuklar müzik okulunda mutlu - Son Dakika

Çocuklar müzik okulunda mutlu

7 saat önce

Safranbolu Kültür Eğitim Merkezi (SAKEM) tarafından çocukların sanatsal becerilerini arttırmak için açılan müzik okulu ilgi görmeye devam ediyor.

Çocuklar müzik okulunda mutlu, System.String[]

Safranbolu Kültür Eğitim Merkezi (SAKEM) tarafından çocukların sanatsal becerilerini arttırmak için açılan müzik okulu ilgi görmeye devam ediyor.


Her yaş gurubundan çocukların ve gençlerin yetenek ve ilgi alanlarına göre enstrümanların yer aldığı müzik okulunda keman, piyano, bağlama, gitar, çello, org ve vurmalı çalgıların yer aldığı enstrümanları çalmayı öğreniyorlar.


Bu kurslarda çocukların bireysel yeteneklerini gün yüzüne çıkarma şansı bulduklarını kaydeden Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, "Çocukların sanatsal becerilerini ortaya çıkarmak için bu tür faaliyetlere devam edeceğiz" dedi.


Müzik okulunda çocukların yeteneklerine göre istedikleri müzik aletini ücretsiz olarak çalmayı öğrendiklerini kaydeden Başkan Köse, "Okulumuz bölgemizde de ücretsiz olarak eğitim veren tek okul. Çocuklarımızın istekli olmaları ve kabiliyetlerini ortaya çıkarmaları bizlerde mutlu ediyor. Her birine ayrı ayrı başarılar diliyorum" diye konuştu. - KARABÜK

Safranbolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 01:35 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Sıla Gençoğlu, bir süredir birliktelik yaşadığı Hazer Amani ile evlendi
Sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel neden FETÖ'den gözaltına alındığını açıkladı Boşandığı eşini öldüren adamın olaydan birkaç gün önce yazdığı mektup ortaya çıktı İBB'ye bağlı İstanbul Kitapçısı'nda Selahattin Demirtaş'ın kitapları satılmaya başlandı

Son Dakika Haberleri
20:38 Tekirdağ takla atan araçta 5 kişi yaralandı - Son Dakika
20:38 Şanlıurfa deve kesen ıraklı kasap bu kez hayvan borsasında esnafla kavga etti - Son Dakika
20:38 Güdül Belediyesi, yeni hizmet binasına taşındı - Son Dakika
20:36 Uyuşturucu sattıkları iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
20:31 Sağlık Bakanlığından anestezi ilacı açıklaması - Son Dakika
19:32 Sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel neden FETÖ'den gözaltına alındığını açıkladı - Son Dakika
17:32 Boşandığı eşini öldüren adamın olaydan birkaç gün önce yazdığı mektup ortaya çıktı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.1.2020 20:39:12. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Çocuklar müzik okulunda mutlu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]