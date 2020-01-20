Çocuklar naylon poşetlerle ve kızakla kayarak karın keyfini çıkardı - Son Dakika

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Çocuklar naylon poşetlerle ve kızakla kayarak karın keyfini çıkardı
6 saat önce
Naylon poşetlerle ve kızakla kayan çocuklar Çocuklarla röportaj YOZGAT - Yozgat'ta sabah saatlerinde başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.
Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 03:19 Kaynak: AA
Naylon poşetlerle ve kızakla kayan çocuklar
Çocuklarla röportaj YOZGAT - Yozgat'ta sabah saatlerinde başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar 8 köy yolunu ulaşıma kapadı. Kara yolları, özel idare ve belediye ekipleri yollarda kar kürüme ve tuzlama çalışması yaptı. Çocuklar ise kızaklar ve naylon poşetlerle kayarak karın keyfini çıkardı.
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