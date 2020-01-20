Çocuklar naylon poşetlerle ve kızakla kayarak karın keyfini çıkardı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çocuklar naylon poşetlerle ve kızakla kayarak karın keyfini çıkardı - Son Dakika

Çocuklar naylon poşetlerle ve kızakla kayarak karın keyfini çıkardı

6 saat önce

Naylon poşetlerle ve kızakla kayan çocuklar Çocuklarla röportaj YOZGAT - Yozgat'ta sabah saatlerinde başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Naylon poşetlerle ve kızakla kayan çocuklar

Çocuklarla röportaj YOZGAT - Yozgat'ta sabah saatlerinde başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar 8 köy yolunu ulaşıma kapadı. Kara yolları, özel idare ve belediye ekipleri yollarda kar kürüme ve tuzlama çalışması yaptı. Çocuklar ise kızaklar ve naylon poşetlerle kayarak karın keyfini çıkardı.

Çocuklar naylon poşetlerle ve kızakla kayarak karın keyfini çıkardı

Yozgat, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 03:19 Kaynak: AA
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