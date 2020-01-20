Çocuklar naylon poşetlerle ve kızakla kayarak karın keyfini çıkardı - Son Dakika

Naylon poşetlerle ve kızakla kayan çocuklar

Çocuklarla röportaj YOZGAT - Yozgat'ta sabah saatlerinde başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar 8 köy yolunu ulaşıma kapadı. Kara yolları, özel idare ve belediye ekipleri yollarda kar kürüme ve tuzlama çalışması yaptı. Çocuklar ise kızaklar ve naylon poşetlerle kayarak karın keyfini çıkardı.