Çocuklar Neden Ekran Karşısında Yemek Yememeli? | İki Anne Bir Mutfak
1 saat önce
Ekran zamanı ilk 3 yıl kesinlikle önerilmiyor, neden önerilmediği ile ilgili ayrıntılı videomuz için tıklayınız: https: //www.youtube.com/watch'v=e6lNw...Çocukların yemek yerken de bu alışkanlığı edinmemesi kritik, neden doğru değil? Alışkanlık nasıl değiştirilebilir?
Ekran zamanı ilk 3 yıl kesinlikle önerilmiyor, neden önerilmediği ile ilgili ayrıntılı videomuz için tıklayınız: https://www.youtube.com/watch'v=e6lNw...
Çocukların yemek yerken de bu alışkanlığı edinmemesi kritik, neden doğru değil? Alışkanlık nasıl değiştirilebilir? Lütfen izleyin. Birçok Bu videoya katkılarından dolayı Chicco Türkiye
'ye teşekkür ederiz.
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Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 05:14 Kaynak: Youtube
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