Son Dakika Haberleri: Çocuklar Neden Ekran Karşısında Yemek Yememeli? | İki Anne Bir Mutfak

Çocuklar Neden Ekran Karşısında Yemek Yememeli? | İki Anne Bir Mutfak

1 saat önce

Ekran zamanı ilk 3 yıl kesinlikle önerilmiyor, neden önerilmediği ile ilgili ayrıntılı videomuz için tıklayınız: https: //www.youtube.com/watch'v=e6lNw...Çocukların yemek yerken de bu alışkanlığı edinmemesi kritik, neden doğru değil? Alışkanlık nasıl değiştirilebilir?

Ekran zamanı ilk 3 yıl kesinlikle önerilmiyor, neden önerilmediği ile ilgili ayrıntılı videomuz için tıklayınız: https://www.youtube.com/watch'v=e6lNw...

Çocukların yemek yerken de bu alışkanlığı edinmemesi kritik, neden doğru değil? Alışkanlık nasıl değiştirilebilir? Lütfen izleyin. Birçok Bu videoya katkılarından dolayı Chicco Türkiye'ye teşekkür ederiz.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 05:14 Kaynak: Youtube

Yenikadinda Gösterme, Genel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Arap Birliği'nden Tepki Çekecek Türkiye Sözleri: Bölgedeki Krizleri Körüklüyor SOCAR Türkiye CEO'su: Türkiye'deki Kanunlar ve Teşvikler Hiçbir Ülkede Yok

Erdoğan'dan Yeni Parti Açıklaması: Bugün Bize İhanet Edenler Yarın Gittikleri Yere de İhanet Edeceklerdir Arnavutluk-Türkiye Maçının Biletleri Satışa Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.2.2019 19:03:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çocuklar Neden Ekran Karşısında Yemek Yememeli? | İki Anne Bir Mutfak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]