Çocuklar neden yalan söyler

Uzman Klinik Psikolog Müjde Yahşi, yalan söylemeyi ortaya çıkaran etkenleri anlatarak, "Çocuklar 2 nedenden dolayı yalan söyler. Birincisi; korku ve baskıdır. İkincisi de taklit ve model almadır" dedi.

Yaşamın ilk 5 yılında çocuklar gerçek ile gerçek dışını ayıramadığını ve hayali hikayeler uydurduğunu anlatan Uzman Klinik Psikolog Müjde Yahşi, "Örneğin; her sabah çantasını takıp okula giden abisini gören 3 yaşındaki bir çocuk, teyzesine ben de okula gidiyorum diyebilir hatta bunu en ufak ayrıntılarıyla süsleyerek okulda öğretmeninin kendisine verdiği ödevlerden de bahsedebilir. Bunlar 6 yaş öncesi görülen, hayali içeriği olan ve gerçek anlamda yalan özelliği taşımayan sözde yalanlardır" dedi.

Çocuk, 6 yaşını doldurmasına rağmen hala yalan söylemeye devam ediyorsa, bu durumda alışkanlıktan söz edilebileceğini ifade eden Uzman Klinik Psikolog Müjde Yahşi, "Örneğin; 8 yaşındaki bir çocuğun ödevi olduğu halde ödevini yapmamak için ebeveynine sürekli ödevini yaptığını söylemesi, derslerden kaçmak için öğretmenine her defasında kitaplarını evde unuttuğunu söylemesi ya da arkadaşlarından kopya çekerek başarı elde etmeye çalışması, yalanın alışkanlık haline geldiğini bize gösterir.

Yalanı alışkanlık haline getirmiş çocukların 2 özelliği vardır. Biri; kendilerini kontrol edememeleri diğeri ise aşırı bencillikleridir. Bu 2 kişilik özelliğine neden olan şey ailenin ve çevrenin çocuk ile olan olumsuz ilişkileridir, yani aile çocuk ile yeteri kadar sağlıklı sosyal ilişkiler kuramamışsa ve çocuğun ihtiyacı olan eğitimsel koşulları sağlamamışsa çocuk kendini kontrol edemez ve aşırı bencil davranışlarda bulunarak yalan söylemeye devam eder" diye konuştu.

Uzman Klinik Psikolog Müjde Yahşi, yalan söylemeyi ortaya çıkaran 4 etken bulunduğunu belirterek, "Bunlar; aşağılık duygusu, suçluluk duygusu, saldırganlık ve kıskançlıktır.

Örneğin ebeveynin; çocuğu sürekli başkaları ile mukayese ederek aşağılaması, onu yaptığı hatalardan dolayı sürekli suçlaması, çocuk bir şeyleri merak edip kurcalamak isterken onu sürekli engelleyerek saldırganlaştırması ve doğuştan getirdiğimiz kıskançlık duygusunu yanlış tutumlar ile beslemesi, yalan söylemeyi ortaya çıkaran etkenlerdir.

Ergenlik dönemine uzanan yalanların bu defa türü ve içeriği değişir. Örneğin; arkadaşının beğendiği fakat kendisinin beğenmediği bir film için kendi fikrinin aksine nezaket adına iyi yorumlar yapması ya da kalbini kırdığı bir arkadaşının sırf gönlünü almak için ona beyaz yalanlar söylemesi ergenin bilinçli bir davranışla yalana başvurması diyebiliriz. Ergende görülen bu tür yalanlar sosyal yalanlardır" dedi.

"ÇOCUKLAR 2 NEDENDEN DOLAYI YALAN SÖYLER. BİRİNCİSİ; KORKU VE BASKIDIR. İKİNCİSİ DE TAKLİT VE MODEL ALMADIR" DİYEN UZMAN KLİNİK PSİKOLOG MÜJDE YAHŞİ, AÇIKLAMASINI ŞÖYLE SÜRDÜRDÜ:

"Örneğin; anahtarını kaybeden anne, 5 yaşındaki kızını suçlayarak "sen aldın biliyorum, itiraf edersen sana oyuncak alacağım"diyerek baskı yapması ve bunun neticesinde çocuğun da anahtarı almadığı halde "evet ben aldım ama sakladığım yeri bulamıyorum" demesi baskının neden olduğu yalandır.

Ya da bir babanın 10 yaşındaki çocuğuna "söyle çabuk bu vazoyu sen mi kırdın" şeklinde hiddetle sorduğu soru, çocuğun vazoyu kırmasına rağmen cezalandırılacağım korkusuyla "hayır ben kırmadım" dediği korkunun neden olduğu yalandır.

Anne 6 yaşındaki çocuğuyla alışverişe gittikleri halde alışverişe gitmedikleri konusunda çocuğunu sıkı sıkı tembihleyerek "alışveriş yaptığımızı sakın babana söyleme" demesi çocuğun anneyi model almasına ve benzer şekilde yalan söylemesine neden olabilir.

Ya da baba araç kullanırken telefondaki arkadaşına evde dinleniyorum biraz hastayım demesi 4 yaşındaki çocuğun babayı taklit etmesine ve çocuğun benzer şekilde yalan söylemesine neden olabilir.

TÜM BU ÖRNEKLER DUYGUSAL İHTİYAÇLARI VE EĞİTİMSEL KOŞULLARI YETERİ KADAR KARŞILANMIŞ BİR ÇOCUKTA ASLINDA PEK RASTLANMAZ.

Benlik algısı olumlu, değersizlik, yetersizlik ve suçluluk gibi olumsuz duygular barındırmayan, yeterince ilgi, sevgi, şefkat gösterilen, güven temelli bir ilişki kurulan, başkalarının haklarına değer vererek yetiştirilen çocuk yalan söylemez. Zira yalan söylemeyen çocuk özgüvenlidir, çevresiyle uyum içindedir, milli, manevi ve ahlaki değerleri yaşamına geçirerek kişiliği ile bütünleştirmiştir.

Ebeveynlere önerilerim; anne ya da baba olarak öncelikle kendi davranış ve tutumlarını gözden geçirmeliler. Doğru söylemenin yararlarını çocuğun yaşına ve gelişime uygun yöntemle çocuğa aktarmalılar. Gerçeği söyletmek için ödül ya da ceza yöntemine asla başvurmamalılar. Çocuğun sosyalleşmesini sağlamalılar. Arkadaşlık, grup, kurul ve kurum gibi bağlılıkların önemini vurgulamalılar. Vatan ve millet kavramlarını özümsetmeliler. Manevi ve ahlaki değerlerimizi yaşamalı ve yaşatmalılar."

(İHA)