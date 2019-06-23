Son Dakika Haberleri: Çocuklar "Niloya Küçük Balık" müzikali ile doyasıya eğlendi
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Çocuklar "Niloya Küçük Balık" müzikali ile doyasıya eğlendi

1 saat önce

Çocuklar "Niloya Küçük Balık" müzikali ile doyasıya eğlendiSİVAS - Çizgi film karakteri Niloya, Sivas'ta çocuklarla buluştu.

Çocuklar "Niloya Küçük Balık" müzikali ile doyasıya eğlendi
SİVAS - Çizgi film karakteri Niloya, Sivas'ta çocuklarla buluştu.
Sivas'ta Primemall AVM 'de gerçekleştirilen, Niloya ve arkadaşlarının kaybolan küçük balığı ararken yaşadıkları eğlenceli maceraları konu alan müzikali çocuklar ebeveynleriyle izledi.
Özel sahne dekorları, kostümleri ve eğlenceli şarkılarıyla sahnelenen müzikalde, yaz tatilini fırsat bilen çocuklar, müzik ve şarkılarla eğlenceli vakit geçirdi. Aileler gösterinin Sivas'ta da yapılmasından dolayı emeği geçen AVM yönetimine teşekkürlerini dile getirdi. Gösteri sonunda çocukları selamlayan Niloya ve arkadaşları uzun süre alkışlandı.
Çocuklar Niloya Küçük Balık müzikali ile doyasıya eğlendi
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 12:00 Kaynak: İHA
Sivas, Yerel
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