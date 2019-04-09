Çocuklar Nisan Ayında da Ücretsiz Tiyatro ile Buluşacak
1 saat önce
Bilecik Belediyesi tarafından çocuklara her ay ücretsiz olarak sunulan tiyatro oyunları Nisan ayında da devam ediyor.
Bilecik
Belediyesi tarafından çocuklara her ay ücretsiz olarak sunulan tiyatro oyunları Nisan ayında da devam ediyor.
Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk
'ün 23 Nisan
Çocuk Bayramını hediye ettiği Nisan ayında, çocuklar Bilecik Belediyesi tarafından ücretsiz sunulan tiyatro oyunları ile buluşuyor.Kültür ve sanat şehri Bilecik'te şu ana kadar birbirinden güzel etkinlik ve programı Bileciklilerle ve çocuklarla buluşturan Bilecik Belediyesi, Nisan ayında her hafta Pazar günü saat: 13: 00'te Bilecik Şeyh Edebali
Kültür ve Kongre Merkezinde keyifli anlar yaşayacak. Geleceğin teminatı çocuklar; 7 Nisan
Pazar günü Trafikteyim adlı oyun ile buluşurken; 14 Nisan'da Heidi
, 21 Nisan'da Çık Dışarı Oynayalım, ve 28 Nisan Pazar günü ise Temel Reis
adlı oyunlar ile buluşacak.
Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin
, bütün çocukları tiyatro oyunlarını izlemeye davet ediyor. - BİLECİK
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Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 12:25 Kaynak: İHA
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