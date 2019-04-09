Son Dakika Haberleri: Çocuklar Nisan Ayında da Ücretsiz Tiyatro ile Buluşacak

Çocuklar Nisan Ayında da Ücretsiz Tiyatro ile Buluşacak

1 saat önce

Bilecik Belediyesi tarafından çocuklara her ay ücretsiz olarak sunulan tiyatro oyunları Nisan ayında da devam ediyor.

Çocuklar Nisan Ayında da Ücretsiz Tiyatro ile Buluşacak, System.String[]
Bilecik Belediyesi tarafından çocuklara her ay ücretsiz olarak sunulan tiyatro oyunları Nisan ayında da devam ediyor.

Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 23 Nisan Çocuk Bayramını hediye ettiği Nisan ayında, çocuklar Bilecik Belediyesi tarafından ücretsiz sunulan tiyatro oyunları ile buluşuyor.Kültür ve sanat şehri Bilecik'te şu ana kadar birbirinden güzel etkinlik ve programı Bileciklilerle ve çocuklarla buluşturan Bilecik Belediyesi, Nisan ayında her hafta Pazar günü saat: 13: 00'te Bilecik Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde keyifli anlar yaşayacak. Geleceğin teminatı çocuklar; 7 Nisan Pazar günü Trafikteyim adlı oyun ile buluşurken; 14 Nisan'da Heidi, 21 Nisan'da Çık Dışarı Oynayalım, ve 28 Nisan Pazar günü ise Temel Reis adlı oyunlar ile buluşacak.

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, bütün çocukları tiyatro oyunlarını izlemeye davet ediyor. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 12:25 Kaynak: İHA

Bilecik, Yaşam
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