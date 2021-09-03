ÇOCUKLAR OĞLAK YAKALAMAK, BÜYÜKLER YEMEK İÇİN YARIŞTI - Son Dakika

TEKİRDAĞ Tarım ve Teknoloji Fuarı'nda çocuklar arasında düzenlenen oğlak yakalama yarışmasında Fatih Yüksel birinci olurken, yeme yarışmasında ise 10 kiloluk oğlağı 4 dakikada yiyen ekip birinciliği elde etti.

Süleymanpaşa ilçesi Karaevli Mahallesi'nde açılan Tarım ve Teknoloji Fuarı çeşitli etkinliklerle sürüyor. Tekirdağ Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği, çocuklar arasında oğlak yakalama yarışması, büyükler arasında da oğlak yeme yarışması düzenledi. İlk olarak,

10 çocuk, bariyerlerle çevrilen alana girip, en kısa sürede yakalamaya çalıştığı oğlakları kovaladı. Çocuklardan kaçan oğlakların bazıları bariyerleri zıplayarak kaçmaya çalıştığı görüldü. İlgiyle izlenen yarışmada Fatih Yüksel, en kısa sürede oğlağı yakalayarak, yarışmanın birincisi oldu. Yarışmaya katılan çocuklara çeşitli ödüller verildi.

Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürü Oktay Öcal, koyun keçi, damızlık sığır üreticilerinin fuarda güzel yarışmalar düzenlediğini belirterek, "Buradaki üreticiler ürünlerini, koyunlarını, oğlaklarını, sığırlarını, küçük hayvanlarını fuarda tanıtıyorlar. Burada onların yarışmaları vardı. Biz Tarım ve Orman İl Müdürlüğü olarak bu hayvanların yetiştirilmesi, ürünlerin üretimi konusunda yetiştiricilerimizi hem yönlendiriyoruz hem de onlara anlatıyoruz" dedi.

10 KİLO OĞLAĞI 4 DAKİKADA YEDİLER

Fuarda büyükler arasında da oğlak yeme yarışması yapıldı. 5'er kişiden 3 ekibin katıldığı yarışma öncesinde 10 kiloluk pişmiş oğlak eti, masalarda hazırlandı. 3 gruptan oluşan yarışmacılar masaların başına alındı. Yarışmacılar kıyasıya oğlak eti yeme mücadelesine girdi. Malkara ilçesinden katılan grup 10 kiloluluk oğlağı 4 dakikada yiyerek, yarışmanın galibi olurken, Süleymanpaşa'dan katılan grup ikinci, Hayrabolu ekibi ise üçüncü oldu.

Yarışmada birinci olan ekip, oğlakların ufak geldiğini belirterek, gelecek yıl daha büyük oğlak istedi. Birinci olan ekipten Murat Akman, "Bu yarışma için akşamdan hazırlanıp geldim. Bu yarışmayı seviyoruz. Oğlak yemeyi seviyoruz. Dün akşamdan beridir yemek yemiyorum. Geçen dönemde birinci olmuştum" dedi.

'LEYLEK GİBİ YİYECEKSİN ÇİĞNEMEDEN'

Yarışmada üçüncülüğü elden eden ekipten Osman Uysal da, "Ben oğlak yemeği seviyorum. 2019'un şampiyonu biziz. Kendim her yıl evimde 7-8 tane oğlak yerim. Birinci olmak için leylek gibi yiyeceksin, çiğnemeyeceksin. Leylekler ne yapar havaya atar yutar. Yarışma için antrenman yaptım. Bir saat önce karnımı doyurup geldim. Aç karınla ben yiyemiyorum. 2019'da bu yarışın birincisiyiz" dedi.

Yarışmada dereceye girenlere günün anısına plaket verildi.