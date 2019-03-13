Son Dakika Haberleri: Çocuklar Okula Anneler Spora" Etkinliğine Kadınlar Akın Etti

Çocuklar Okula Anneler Spora" Etkinliğine Kadınlar Akın Etti

1 saat önce

Bilecik Belediyesi tarafından hazırlanan "Çocuklar Okula Anneler Spora" etkinliği kapsamında bu kez Bilecik Bahçelievler Mahallesi sakinleri spor merkezlerine akın etti.

Çocuklar Okula Anneler Spora
Bilecik Belediyesi tarafından hazırlanan "Çocuklar Okula Anneler Spora" etkinliği kapsamında bu kez Bilecik Bahçelievler Mahallesi sakinleri spor merkezlerine akın etti.

Bilecik Belediyesi tarafından kent merkezinde 4 mahalleye yapılan Kadın Spor ve Yaşam Merkezi'nde Bilecikli kadınlar uzman personelle ücretsiz olarak spor yapıp, sağlıklı kalıyorlar. Bilecik Belediyesi ve Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ortaklaşa düzenlenen "Çocuklar Okula Anneler Spora" projesi kapsamında annelere dengeli beslenmek, spor yapma ve sağlıklı kalmanın yolları hakkında bilgi veriliyor. Yapılan etkinlik hakkında bilgi veren Bilecik Belediyesi Spor Eğitmeni İlker Çınar, Bilecik Belediyesi tarafından 4 mahallede süren etkinliğin devam ettiğini belirterek, "Belediyemiz ve İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz işbirliğinde güzel bir çalışma gerçekleştiriyoruz. Çalışmamız kapsamında anneler çocuklarını okullarına bıraktıktan sonra Kadın Spor Yaşam Merkezlerimize gelerek spor yapıyorlar. Böylece hem zamanlarını verimli geçirmiş oluyorlar, hem de spor yapmış oluyorlar. Aynı zamanda çalışmanın bir parçası olan çocuklarda da spor yapma bilinci oluşuyor. Bu hafta Bahçelievler Mahallemizde bu etkinliği yaptık. Önümüzdeki salı günü ise Beşiktaş Mahallemizde olacağız" ifadelerini kullandı.

Spor Eğitmeni Çınar, Mart ayında gerçekleştirilecek son iki etkinliğin ise, 19 Mart'ta Beşiktaş Mahallesi Kadın Spor ve Yaşam Merkezinde ve 26 Mart tarihinde ise TOKİ Kadın ve Spor Yaşam Merkezinde gerçekleştirileceğinin kaydetti. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 11:25 Kaynak: İHA

Bahçelievler Mahallesi, Bahçelievler, Bilecik, Yaşam
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