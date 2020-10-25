'Çocuklar okula daha fazla gelmek istiyor' - Son Dakika

ANKARA'da Uzman Psikolog Esra Taşdemiroğlu, yüz yüze eğitime başlayan çocukların çok keyifli olduklarını belirterek, "Okul çocuklar için gerçek anlamda sosyalleşebildikleri ve özgürlüklerini ilan ettikleri bir yer. Şu an çocuklara 2 gün eğitim bile yetmiyor. Okula daha fazla gelmek istiyorlar" dedi.

Uzman Psikolog Esra Taşdemiroğlu, çocukların eğitime çok keyifli ve heyecanlı başladıklarını söyledi. Taşdemiroğlu, normalde de okula başlama kaygısı olan ve 'okula başlamak istemiyorum' diyen çocukların da okula koşarak geldiklerini belirti. Çocukların kolay uyum sağladıklarını kaydeden Taşdemiroğlu, "Çocukları okullarda görünce diyoruz ki; 'sizi görmek ne kadar güzel ve keyifli, sizi çok özlemişiz', onlar da, 'biz sizi daha çok özledik, biz sizi bin kat özledik' diyorlar. Şimdi 5'inci ve 9'uncu sınıflar da eğitime başlayacak. Onlarla yaptığımız görüşmelerde de 'artık okula gelmek istiyoruz' diye geri dönüş alıyoruz" dedi.

'TEMASSIZ OYUNLARA İLGİ GÖSTERDİLER'Taşdemiroğlu, online eğitimin yüz yüze eğitim gibi olmadığını ifade ederek, "Çocuklar için okul onların ihtiyacı. Artık arkadaşlarını görmek, sıralarda oturmak, sınıflarda olmak istiyorlar. Tedbirlere uyma anlamında kural ne ise, önce aileleri ile birlikte o kurallar üzerinden geçiyorlar. İlk gün geldiklerinde şöyle bir soru işaretleri oluyor; 'okulda ne var, kurallar ne, neye dikkat edeceğiz.' Sadece bunu çok dikkatli takip ettiler. Ortamdaki düzenlemelere baktılar. Sonraki gün okula geldiklerinde de kurallara çok net uyarak devam ettiler. Özellikle temassız oyunlara ilgi gösterdiler. Temassız oyuna bile çocuklar çok daha rahat adapte oldular" dedi.'2 GÜN EĞİTİM YETMİYOR'Taşdemiroğlu, okulun çocuklar için sadece akademik anlamda bir yer olmadığını ifade ederek, şunları kaydetti: "Okul çocuklar için gerçek anlamda sosyalleşebildikleri ve özgürlüklerini ilan ettikleri bir yer. Bunu bizzat okulun içine girince de gördük. Şu an çocuklara 2 gün eğitim bile yetmiyor. Okula daha fazla gelmek istiyorlar. Anne ve babalarda tedirginlerdi ama eğitimler başlayınca onlar da rahatladı. Tabii ki küçük oranda da olsa kaygısı olan ve 'okula göndermek istemiyoruz' diyen aileler de var. Onlara da saygı duyuyoruz ve kaygısını anlıyoruz. Çoğunluğu söyleyecek olursak, herkes daha fazla okul ortamı istiyor. Çünkü yüz yüze eğitim çok daha farklı, okul çocukların ihtiyaçlarını çok daha iyi gideren bir yer. Hareket ediyorlar, arkadaşlarıyla sosyalleşiyorlar. Anı biriktiriyorlar. Aslında okul içerisinde oynadıkları temassız oyun bile onların eve gidince anlatabilecekleri yeni bir gündem. Çocuklar daha fazla okul ortamı olsa daha fazla gelecekler diye düşünüyorum."