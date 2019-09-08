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Çocuklar, ölen anne kedinin yavrularına sahip çıktı

1 saat önce

Çocuklar, ölen anne kedinin yavrularına sahip çıktıBursa'nın İnegöl ilçesinde yaşları 8 ile 11 arasında değişen 6 çocuk, annesiz kalan 3 kedi yavrusuna sahip çıktı.

Çocuklar, ölen anne kedinin yavrularına sahip çıktı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşları 8 ile 11 arasında değişen 6 çocuk, annesiz kalan 3 kedi yavrusuna sahip çıktı. Harçlıklarını biriktirip kedilere süt alan çocukların duyarlı davranışı takdir topladı.

Bursa'nın İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi'nde yaşayan, yaşları 8 ile 11 arasında değişen 6 çocuk, geçtiğimiz günlerde otomobilin çarpması sonucu ölen anne kedinin 3 yavrusuna sahip çıktı. Yavru kediler için harçlıklarını harcayarak süt alan çocuklar yine kendi imkanlarıyla moloz ve parke taşlarıyla yavru kedilere yuva yaptı. Kedilere sahip çıkan 6 çocuktan biri olan 8 yaşındaki Cemal Yasir Yıldırım kediler için belediye başkanından yardım istediklerini belirterek şunları söyledi Anne kedi, kaza sonucunda hayatını kaybetti. 3 tane yavrusu vardı. Biz de onlara sahip çıktık ve yuva yaptık. Her gün sütle besliyoruz. Ama bizim yaptığımız yuva korunaklı değil. Belediye başkanımızdan yavru kediler için yuva istiyoruz dedi.

GÖRÜNTÜ BİLGİSİ

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-Kedilerden görüntüler

-Yuvadan görüntüler

-Çocuklardan görüntü

-Röportaj

Haber-Kamera Yavuz YILMAZİNEGÖL,(DHA)

İnegöl, Anne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 05:13 Kaynak: DHA
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