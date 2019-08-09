Çocuklar ormandan oyuncak topladı

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İşte futbolda yeni kurallar: Top hakeme çarpıp gol olursa geçerli sayılmayacak

Yine seyir halindeki yolcu otobüsü yandı: Şoförün dikkati yolcuların canını kurtardı

Mete Kalkavan: Daha başarılı bir VAR uygulaması olacağını düşünüyorum