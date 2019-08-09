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Çocuklar ormandan oyuncak topladı

2 saat önce

Mersin'in Tarsus ilçesi kırsalında çocuklar ormandan oyuncak topladı.

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Mersin'in Tarsus ilçesi kırsalında çocuklar ormandan oyuncak topladı. Oyuncak bulan çocuklar sevinirken, bulamayan çocuklar ise gözyaşlarına boğuldu.

Mersin Büyükşehir Belediyesi personeli kendi aralarında topladıkları oyuncakları Kulak Mahallesi sınırları içinde bulunan Karabucak Ormanına sakladı. Çocukları köy meydanında toplayan Mersin Büyükşehir Belediyesi çalışanları, önce çocuklarla çeşitli oyunlar oynayarak eğlenceli vakit geçirmelerini sağladılar.

Çalışanlar, çocuklara ormanın faydalarını anlattıktan sonra ormana sakladıkları oyuncakları bulmaları için start verdi.

Onlarca çocuk sevinçle ormana dalarak ağaçların altında oyunca aramaya başladı. Kısa zamanda bütün oyuncakları toplayan çocuklar sevince boğulurken, oyuncak bulamayan minik çocuklar ise ağladı.

Ailelerin de destek verdiği etkinlikte, çocuklar gönüllerince ve unutulmaz bir gün yaşadılar.

Mersin Büyükşehir Belediyesi personelinin kendi aralarında topladıkları oyuncakları ormana saklayarak oyun yoluyla çocuklara ulaşmasını sağladıklarını belirten Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Çocuk Çalışmaları Sorumlusu Şerife Hasoğlu, çocuklara ormanın faydaları konusunda grup farkındalık çalışması yaptırdıklarını söyledi. Hasoğlu, "Kaz dağlarına destek için biz de böyle bir farkındalık çalışması yaptık. Hem farkındalık çalışması yaparken, köy çocuklarımıza ormanın önemini anlattık. Çocuklarımızla güzel ve eğlenceli bir gün yaşadık" dedi.

Çocuklarla birlikte oynayan ve onlara eşlik eden Hasoğlu, çocukların ve ailelerinin bayramını kutladı. - MERSİN
Mersin Büyükşehir Belediyesi, Tarsus, Mersin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 09:58 Kaynak: İHA
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