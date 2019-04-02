Çocuklar Otizme Dikkat Çekmek İçin Yürüdü

SAKARYA/ Sakarya ve Zonguldak'ta, Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla öğrencilerin de yer aldığı yürüyüş gerçekleştirildi.

SAKARYA/ Sakarya ve Zonguldak'ta, Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla öğrencilerin de yer aldığı yürüyüş gerçekleştirildi.



Sakarya Ticaret Borsası (STB) Özel Eğitim Uygulama Merkezince, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayasıyla düzenlenen etkinlik için öğrenciler ve vatandaşlar Çark Caddesi'nde toplandı.



Otizme dikkat çekmek için aralarında renkli tişört giyen çocukların da bulunduğu grup, bando eşliğinde Demokrasi Meydanı'na yürüdü.



İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş'un da katıldığı yürüyüşte, gruptakiler günün önemini ifade eden dövizler taşıdı.



STB Özel Eğitim Uygulama Merkezi Müdürü Ahmet Göktaş yaptığı açıklamada, otizmin yaşamın ilk 3 yılında ortaya çıkan gelişimsel bir bozukluk olduğunu söyledi.



Otizmli çocukların erken yaşta nitelikli bir eğitimle topluma kazandırılması gerektiğini vurgulayan Göktaş, "Onların bağımsız yaşam becerileri geliştirmelerini ve yeterliliklerini en üst düzeye çıkarmanın mümkün olduğu gerçeğini bir kez daha belirtmek isterim." dedi.



Etkinliğe katılanlar, daha sonra gökyüzüne mavi ve beyaz balonlar bıraktı.



Zonguldak



Zonguldak'ta da Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla yürüyüş düzenlendi.



Ellerinde günün önemini ifade eden dövizler taşıyan grup, kent merkezindeki Madenci Anıtı'nda bir araya geldi.



AK Parti Zonguldak Milletvekili Hamdi Uçar, resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti'nin Zonguldak Belediye Başkan Adayı Ömer Selim Alan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kemal Gümrükçü, protokol üyeleri, siyasi parti temsilcileri ile otizmli çocuklar ve aileleri katıldı.



Karaelmas Otizmli Bireyler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Arife Dereli, otizmde erken tanının önemine dikkat çekti.



Otizmli bireyler ve aileler için dikkat edilmesi gereken hususlar olduğuna değinen Dereli, "Sorunlarımızın çözümüne yönelik ilgili kurum ve kuruluşların sürekli çalışmalarını, daha kapsamlı adımlar atmalarını bekliyoruz." dedi.

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