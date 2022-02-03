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Çocuklar otomobilin arkasına bağladıkları kızakla doyasıya eğlendi - Son Dakika

Çocuklar otomobilin arkasına bağladıkları kızakla doyasıya eğlendi

03.02.2022 19:55

Çocuklar otomobilin arkasına bağladıkları kızakla doyasıya eğlendi Antalya'nın Korkuteli ilçesinde bu sabaha karşı başlayan kar yağışı ilçeyi beyaza bürürken, beyaz örtünün keyfini yine çocuklar çıkardı.

Çocuklar otomobilin arkasına bağladıkları kızakla doyasıya eğlendi

ANTALYA - Antalya'nın Korkuteli ilçesinde bu sabaha karşı başlayan kar yağışı ilçeyi beyaza bürürken, beyaz örtünün keyfini yine çocuklar çıkardı. Bir otomobilin arkısına iple bağlanan kızaklara bindirilen iki çocuk kayak keyfini doyasıya yaşadı.

Antalya il genelinde etkili olun soğuk ve yağışlı hava kent merkezine yakın noktalarda dolu, yüksek kesimlerde ise kar olarak kendini gösterdi. Antalya'nın Korkuteli ilçesinde de sabaha karşı başlayan ve aralıklarla devam eder kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü. Kar yağışını fırsat ilen çocuklar ise karın tadını otomobil arkasına bağlanan kızakla yaşadı. İple başlanan iki kızağa binip sokak aralarında otomobil arkasında kayan çocuklar karın keyfini doyasıya yaşadı.

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Korkuteli, Otomobil, Antalya, kar, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Çocuklar otomobilin arkasına bağladıkları kızakla doyasıya eğlendi - Son Dakika


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