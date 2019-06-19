Son Dakika Haberleri: Çocuklar oyun parkına çok sevindi
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Çocuklar oyun parkına çok sevindi

1 saat önce

Düzce Belediyesi her noktayı çocuklar için değerlendirmeye özen gösteriyor.

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Düzce Belediyesi her noktayı çocuklar için değerlendirmeye özen gösteriyor.

Düzce Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü Fatih Mahalle muhtarlığı hizmet binası önünde bulunan alana çocuk oyun grubu montajı yaptı. Mahalle sözleşmelerinde özellikle parklar konusunda ağırlık verilen Fatih Mahallesinde ilk çalışma muhtarlık binası bahçesindeki müsait alana yapıldı. Çevrede yaşayan vatandaşların da talebi olan çocuk oyun grupları hakkında Düzce Belediyesinden yapılan açıklamada "Belediye Başkanımız Dr. Faruk Özlü'nün seçim döneminde mahalle sakinleri ile yaptığı mahalle sözleşmeleri çalışma planımızın rehberini oluşturmaktadır. Bu açıdan Fatih Mahallesinde ilk çalışmamızı yaptık. Parklar konusunda yapılacak yatırımlar giderek artarak devam edecek. Her kesimden vatandaşımızın sesine kulak vererek tüm talepleri karşılamak tek hedefimizdir" ifadeleri kullanıldı. - DÜZCE
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 01:50 Kaynak: İHA
Düzce Belediyesi, Düzce, Güncel
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