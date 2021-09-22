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Çocuklar oyunla "noktalama profesörü" olacak - Son Dakika

Çocuklar oyunla "noktalama profesörü" olacak

22.09.2021 11:14
Çocuklar oyunla

Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nazife Burcu Takıl, çocukların noktalama kurallarını daha kolay ve eğlenceli şekilde öğrenebilmesi amacıyla "Nokta Lama" isimli masa oyunu hazırladı.

Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nazife Burcu Takıl, çocukların noktalama kurallarını daha kolay ve eğlenceli şekilde öğrenebilmesi amacıyla "Nokta Lama" isimli masa oyunu hazırladı.

"Yumurtalı Ekmek", "Neşeli Yaz Okuma Seti" ve "Vız Vız Arı" gibi çok sayıda çocuk kitabının da yazarı olan Takıl, AA muhabirine, çocuklar için tasarladığı masa oyununun 2-4 kişiyle oynanabildiğini belirtti.

Takıl, oyuncuların oyun tablası üzerinde yeşil, sarı, mavi veya kırmızı renkteki "lama" figürüyle aynı renkteki yolda ilerleyebildiğini aktararak, atılan zarın üzerinde bulunan rakam kadar lamanın hareket ettirilebildiğini söyledi.

Zarın üzerine geldiği noktalama işaretine ilişkin oyun kartında bulunan sorulara doğru cevap verilmesi durumunda ilerlenebildiğini, yanlış cevap verilmesi durumunda ise diğer oyuncunun oyuna devam ettiğini aktaran Takıl, "Dikenli Taş", "Lav Lama", "Taş Mağara", "Ay Taşı" ve "Bilge Baykuş" gibi hayali karakterlerin bulunduğu kartlarda ise noktalama işaretleri ve imla kurallarıyla ilgili eğlenceli bilgiler, tekerlemeler ve bulmacalar olduğunu bildirdi.

Takıl, oyun tablası üzerindeki yolun sonunda bulunan "kristal" figüre bir kere ulaşan oyuncuya "noktalama uzmanı", iki kez ulaşana "noktalama doçenti", üç kez ulaşana ise "noktalama profesörü" rozetlerinin verildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu oyun noktalama işaretlerini öğretmeye, aslında eğlenirken zihne aşılamaya, öğrencinin ya da çocuğumuzun, oynayan herhangi bir bireyin bunu içselleştirmesine yarayan bir tasarıma sahip. Türk Dil Kurumu Kılavuzunda yer alan istisnai durumlar dahil olmak üzere bütün noktalama işaretlerinin bütün kullanım alanları bu oyunun içerisinde kartlara yedirilmiş. Oyunda bazen 'Evet-Hayır', bazen 'Noktayı mı yoksa virgülü mü seçersiniz?' sorularıyla, bazen manilerin içerisinde belli bilmecelerle öğretilmeye çalışılan fantastik bir tasarım var. Ana dili Türkçe olan veya ikinci dil olarak Türkçe öğrenenler için çok faydalı bir oyun."

"Noktalama işaretlerinin daha kolay öğrenilebilmesi için 2 yıl farklı sıralamalar yaptım"

Noktalama işaretlerinin kullanımının daha kolay öğrenilebilmesi için 2 yıl boyunca oyun tablasında farklı sıralamalar yaptığını anımsatan Takıl, şöyle devam etti:

"Oyun kutusunun üzerinde '8+' yaş yazsa da okuma yazma bilen her birey bunu oynayabilir. Aile içinde, sınıfta öğrenciler arasında da oynanabilir. Noktalama işaretlerinin öğrenilmesini sadece sınavlara yönelik düşünmeyelim. Hep söylenen bir örnek var. 'Adam ol baban gibi eşek olma.' cümlesinde 'gibi' edatından sonra virgül olması, cümlenin doğrusunun 'Adam ol baban gibi, eşek olma.' olarak yazılması gerekiyor ve bu durumda bir virgülün her şeyi değiştirdiği böylece anlaşılıyor. Bu aslında doğru kelimeyi doğru tonlamamak, soluk vermemek ya da duygularımızı tam kullanamamaktan kaynaklanıyor. Dilimize yeterince hakim olursak bence çok daha mutlu bireyler oluruz."

Çocuklar oyunla noktalama profesörü olacak
Çocuklar oyunla noktalama profesörü olacak
Çocuklar oyunla noktalama profesörü olacak
Çocuklar oyunla noktalama profesörü olacak
Çocuklar oyunla noktalama profesörü olacak

Gazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, oyunlar, Gazi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çocuklar oyunla 'noktalama profesörü' olacak - Son Dakika


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