Çocuklar parklara akın etti, maske ve sosyal mesafe kuralı hiçe sayıldı - Son Dakika

Çocuklar parklara akın etti, maske ve sosyal mesafe kuralı hiçe sayıldı

Tıklım tıklım dolan parklardaki yoğunluk havadan görüntülendi

İSTANBUL - Koronavirüs salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 14 yaş altı çocuklar, uzun bir aradan sonra ilk defa sokağa çıktı. Tıklım tıklım dolan parklarda maske ve sosyal mesafe kuralını hiçe sayıldığı görüldü.

Korona virüs önlemleri nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 0-14 yaş arası çocuklar verilen izinle 40 gün sonra dışarı çıktı. Çocuklar ebeveynleriyle birlikte yeşil alanlara akın etti. Tıklım tıklım dolan parklarda uzun süre sonra dışarıya çıkan çocukların sosyal mesafe kuralını hiçe saydılar. Bazı duyarlı ailelerin maske takıp sosyal mesafe kuralına göre parkta oturdukları görülürken havanın güneşli ve sıcak olmasını da fırsat bilen çocuklar, paklarda koştu ve arkadaşlarıyla oyunlar oynadı. Beylikdüzü Yaşam Vadisi'ne akın eden çocuklar ve ailelerinin oluşturduğu yoğunluk havadan görüntülendi