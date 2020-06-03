Çocuklar parklarda güvenle oynayacak - Son Dakika

Süleymanpaşa Belediyesi, yeni tip Korona virüsü salgını dolayısıyla alınan tedbirler kapsamında dezenfeksiyon çalışmalarını büyük bir titizlikle sürdürüyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü, çocukların sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacakları 3 Haziran Çarşamba günü öncesi ilçe merkezindeki bütün çocuk parklarını dezenfekte etti.



Sokağa çıkma kısıtlamaları ile ilgili yeni düzenlemelere göre, Pazar günleri 14.00-20.00 saatleri arasında 65 yaş üstü vatandaşlara, Çarşamba ve Cuma günleri yine aynı saatler arasında 18 yaş altı çocuk ve gençlere evlerine yürüme mesafesinde olmak kaydı ile sokağa çıkma serbestliği getirildi.



Ekipler gece gündüz çalıştı, parklar çocuklar için hazır hale getirildi



Süleymanpaşa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, özellikle salgın nedeniyle uzun süredir evlerinden çıkamayan çocukların belirli günlerde sokağa çıkmalarına izin verileceği saatlerde kullanmalarının beklendiği çocuk parklarında özenli bir temizlik ve dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirdi. Süleymanpaşa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, iki gün boyunca gece gündüz demeden kentteki tüm çocuk parklarını dezenfekte ederek çocuklar için hazır hale getirdi.



"Çocuklarımızın sağlığını korumak her zaman birinci önceliğimiz"



Konuyla ilgili açıklamada bulunan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, "Çocuklarımızın sağlığını korumak her zaman birinci önceliğimiz. Yeni normalleşme kararları kapsamında çocuklarımızın haftada iki gün belirli saatlerde olmak üzere sokağa çıkmalarına izin verildi. Belediye olarak bu Çarşamba ve Cuma günü çocuklarımızın güvenle kullanabilmeleri, gönüllerince eğlenebilmeleri için bütün çocuk parklarımızda dezenfeksiyon çalışması yaptık. Zaten salgının başladığı ilk günden beri belirli aralıklarla çocuk parklarımızda da diğer kamusal alanlarda olduğu gibi dezenfeksiyon işlemi yapıyorduk. Ama sokağa çıkmalarına izin verilecek olan çocuklarımızın güvenliği ve selameti için bütün parklarımızda yeniden ve daha detaylı bir çalışma gerçekleştirdik. Bundan sonraki süreçte çocuklarımızın sokağa çıkmalarına izin verilen günlerden önce yine aynı titizlikle parklarımızı arındıracağız" diye konuştu.



"Parklarda da sosyal mesafe kurallarına uymaya devam etmeliyiz"



Yüksel, parklarda yapılan çalışmaların nihai çözüm olmadığının altını çizerek bu alanları kullanacak çocuklara şu uyarılarda bulundu:



"Biz parklarımızı gece gündüz demeden dezenfekte ediyoruz. Ancak salgın tehdidinden korunmak için bu tek başına yeterli değil. Çocuklarımızdan ve anne-babalardan ricamız, parklarımızda da sosyal mesafe kurallarına uymaları, temastan kaçınmaları ve kişisel hijyen ve izolasyonlarına dikkat etmeleridir. Biz kurum olarak hassasiyetle çalışmalarımızı yürütüyoruz, vatandaşlarımızın ve çocuklarımızın da aynı hassasiyeti göstereceğinden şüphem yok." - TEKİRDAĞ