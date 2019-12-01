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Çocuklar Piazza'da eğlence dorukta

6 saat önce

Şanlıurfalı çocukların eğlenirken faydalı bilgiler de edinmelerini sağlayan Piazza, Pırıl, Kare Takımı ve akıllı tavşan Momo'yu minik ziyaretçileriyle buluşturuyor.

Çocuklar Piazza'da eğlence dorukta, System.String[]

Şanlıurfalı çocukların eğlenirken faydalı bilgiler de edinmelerini sağlayan Piazza, Pırıl, Kare Takımı ve akıllı tavşan Momo'yu minik ziyaretçileriyle buluşturuyor.


Şanlıurfa Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi, minik ziyaretçilerini havalara uçuracak üç etkinliğe daha ev sahipliği yapıyor. Seçkin ulusal ve uluslararası markalarla avantajlı alışverişle yetişkinleri mutlu eden Piazza, minik ziyaretçilerini de unutmuyor. Bu kapsamda, sevilen çizgi film karakterlerini art arda konuk eden Piazza'da, dolu dizgin eğlence devam ediyor. 7 - 8 Aralık günlerinde Pırıl ve arkadaşları ile birlikte oyunlar oynayacak, bilgilendirici hikayeler dinleyecek, şarkı söyleyecek ve dans edecek olan çocuklar, 14 - 15 Aralık'ta ise Kare Takımı ile tanışacak.


Kare Takımı karakterleri, sorunları araştırıp çözüm bularak, çocuklara çözüm odaklı olmayı öğretmenin yanı sıra eğlenceli şarkıları ve dansları ile unutulmaz anlar yaşatacak. Kare Takımı, 21 -22 Aralık tarihlerinde ise sahneyi bu kez Memo ve arkadaşlarına bırakacak. Çocuklar, sevimli kahramanlarının sahne şovu ile eğlenceyi dolu dolu yaşayacak.


Etkinlik günlerinde saat 14.00, 16.00 ve 18.00'de seanslar halinde gerçekleşecek etkinliklere, Piazza Club kartı olanlar ile danışma biriminden başvuru formu dolduran ziyaretçilerin çocukları ücretsiz katılabilecek. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa, Aralık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 11:17 Kaynak: İHA
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