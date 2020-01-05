Çocuklar Picasso ve Van Gogh'la tanıştı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çocuklar Picasso ve Van Gogh'la tanıştı - Son Dakika

Çocuklar Picasso ve Van Gogh'la tanıştı

6 saat önce

Odunpazarı Belediyesi Çağdaş Sanatlar Galerisi'nde çocuklara yönelik "Bavulumda Sanat Var" etkinliği büyük ilgi görüyor.

Çocuklar Picasso ve Van Gogh'la tanıştı, System.String[]

Odunpazarı Belediyesi Çağdaş Sanatlar Galerisi'nde çocuklara yönelik "Bavulumda Sanat Var" etkinliği büyük ilgi görüyor.


Açıldığı günden beri önemli sanat sergilerine ev sahipliği yapan Odunpazarı Belediyesi Çağdaş Sanatlar Galerisi'nde çocuklara yönelik düzenlenen "Bavulumda Sanat Var" etkinliği büyük ilgi görüyor. Oluşturucu drama şeklinde yapılan etkinlikte çocuklara dünyaca ünlü ressamlar etkileşimli olarak anlatılıyor. Odunpazarı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile Tiyatro Müdürlüğünün ortak projesi olan etkinlikte çocuklar dünyaca tanınan Picasso ve Van Gogh'u yedişer farklı eseri üzerinden tanıyıp, hayatlarını öğreniyor.


Yetkililer, çocukların kişisel gelişimini olumlu yönde etkileyen oluşturucu drama çalışmalarının çocukların bilişsel ve duyuşsal becerilerini geliştirme konusunda önemli rol oynadığını belirtti. Çocuklar için oyun alanlarının azalması, özellikle büyük şehirlerde yaşayan çocukların apartman ve site hayatı içinde sınırlı oyun alanı ve zamanına sahip olmalarının önemli bir etken olduğunu söyleyen yetkililer, düzenledikleri bu etkinlikle iki ünlü ve köklü, kendi zamanlarının öncü olan iki ressamının eserlerini ezberci bir sistem olmadan çocuklara anlattıklarını ifade ettiler. Yetkililer, gerçekleştirdikleri sanat etkinliğinde drama yöntemini kullanarak çocuklara daha akılda kalıcı bir yöntemle anlattıklarını ve çocuklarla beraber incelediklerini söylediler. Bu etkinliğin sanatsal algının gelişmesinde büyük önemi olduğunu da ekleyen yetkililer, çalışmalarının devam edeceğini belirttiler.


Etkinliğe katılan çocuklar ise çok eğlenceli bir etkinlik yaptıklarını belirterek, herkesin bu etkinliğe katılmasını tavsiye ettiklerini söylediler. Resimlerin arasına saklanmış ipuçlarını ararken çok eğlenen çocuklar, artık dünyaya daha farklı bakmaya başladıklarını ifade ettiler. - ESKİŞEHİR

Odunpazarı Belediyesi, Pablo Picasso, Van Gogh, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 03:06 Kaynak: İHA
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