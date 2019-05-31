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Çocuklar plajı, büyükler denizi temizledi

54 dakika önce

BODRUM'da belediye tarafından, Dünya Çevre Günü öncesinde 25-30 Mayıs tarihlerinde düzenlenen etkinlikler yoğun katılımla sona erdi.

Çocuklar plajı, büyükler denizi temizledi, System.String[]
BODRUM'da belediye tarafından, Dünya Çevre Günü öncesinde 25-30 Mayıs tarihlerinde düzenlenen etkinlikler yoğun katılımla sona erdi. Bodrum'un en popüler plajlarından Paşatarlası'nda çocuklar kıyı büyükler de deniz temizliği yaptı, turistler faaliyeti ilgiyle izledi.
Bodrum'da, 5 Haziran Dünya Çevre Günü öncesinde, çevre konusunda farkındalık ve duyarlılık yaratmak amacıyla beş güne yayılan çeşitli etkinlikler yapıldı. Bodrum Belediyesi'nin düzenlediği etkinliklerin son günü ise kıyı temizliğine ayrıldı. Kumbahçe Mahallesi Paşatarlası Plajı'nda gerçekleştirilen etkinlikte Hüseyin Turgut Karabağlı Ortaokulu öğrencileri eldiven ve çöp torbalarıyla kıyı temizliği yaptı. Bodrum'un en popüler sahillerinden biri olan Paşatarlası'ndaki plajlardan sigara izmariti, pet şişe ve çeşitli çöpleri toplayan öğrenciler, daha sonra Bodrum Belediye Başkanlığı Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü yetkililerinden atık malzemelerin doğada yok olma süreleri ile ilgili bilgiler aldı.
İTALYAN TURİSTTEN TEBRİK
Kıyının ardından deniz dibi temizliğine geçildi. Bodrum Belediyesi Dalış Ekibinin etkinliğini plajda güneşlenen yerli ve yabancı turistler de ilgiyle izledi. İtalya'dan Bodrum'a tatil amacıyla gelen bir turist, "Bodrum'u çok seviyorum. Çocuklarımızın temizlik yapması hoşuma gitti. Bravo. Aslında ben bu plajı temiz buluyorum ama yine de etkinliğe katılanları tebrik ediyorum" dedi.
Denizden çıkarılan cam, plastik, ahşap, metal ve tekstil atıkları Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince yerinde ölçülüp ayrıştırılarak geri dönüşüm için Konacık'taki Bodrum Belediyesi 1'inci Sınıf Atık Getirme Merkezi'ne nakledildi.
Düzenlenen temizlik etkinliğinin ardından Nurol Kültür Merkezi'nde, 'Enerjinin etkin kullanımı ve yenilenilebilir enerji' konulu panel düzenlendi. Panel sonrasında ise Şubadap Grubu çocuklara özel konser verdi.

- Muğla
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 12:13 Kaynak: DHA
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