Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) kapsamında hazırlanan ve İzmir Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen "Biz İzmir'iz" isimli proje faaliyetleri çerçevesinde, 12-17 yaş grubunda ekonomik ve sosyal açıdan dezavantajlı çocuklar polis birimlerini gezdi.



ÇOGEP kapsamında hazırlanan ve İzmir Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen "Biz İzmir'iz" isimli proje çerçevesinde 12-17 yaş grubunda ekonomik ve sosyal açıdan dezavantajlı çocuklar için etkinlik düzenlendi. Konak Dumlupınar Ortaokulu, Karabağlar Emir Sultan Ortaokulu ve Bornova Hüsnü Bornovalı Ortaokulu'ndan toplam 90 öğrenci, üç öğretmen ve beş Emniyet Müdürlüğü görevlisi ile polis birimleri gezildi. Gezide katılımcılara Muhabere Elektronik Şube Müdürlüğü Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS-MOBESSE) tanıtılırken, etkinliğe Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü bahçesinde hazır edilen Özel Harekat Şube Müdürlüğünden bir ekip, Asayiş Şube Müdürlüğü Yunus timinden iki ekip, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Motorize Şahin timinden bir ekip, Atlı Polis Birliğinden iki ekip, Köpek Eğitim Merkezinden iki polis köpeği, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünden bir Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı ve görevli personeller eşlik etti. Etkinlikte, polis-halk ilişkilerinin güçlendirilmesi, çocukların herhangi bir olumsuzlukta çekinmeden polis ile iletişim kurarak kendisini korumaya yönelik tedbirleri alabilmeleri ve kendilerini güvende hissetmeleri amaçlandı.



Proje faaliyetleri içerisinde bulunan 13-16 yaş grubunda ekonomik ve sosyal açıdan dezavantajlı çocuklara; 26-27 Eylül, 30 Eylül-1 Ekim, 2-3 Ekim, 9-10 Ekim ve 26-27 Ekim tarihlerinde 40 kişilik gruplar halinde toplam beş periyotta İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) bahçesinde kurulan çadır kampta AFAD kampı düzenlendi. Faaliyete Bornova Ferit Bahriye Ergil Ortaokulu, Bornova Mediha Mahmudbey Ortaokulu, Çiğli Ali Şir Nevai Ortaokulu, Gaziemir Atatürk Ortaokulu, Konak Ömer Lütfü Akad Ortaokulu, Konak Güzelyalı Ortaokulu, Karabağlar Katip Çelebi Ortaokulu ve Yunus Emre Ortaokulu'ndan toplam 200 öğrencinin katılımı sağlanırken, çadır kampta çocukların teknoloji ve internetten uzak kalarak doğayla baş başa vakit geçirmeleri sağlandı. Öte yandan afet bilincine yönelik bilgilendirme eğitimi verilirken, doğa ve çevre bilincini kazandırmak amacıyla doğa yürüyüşü ve yön bulma oyunu düzenlendi. Kamp sonunda katılımcılara afet çantası da hediye edildi. - İZMİR