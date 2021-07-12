İhbara gelen polise çocukların sürprizi

KÜTAHYA - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde kavga ihbarı üzerine olay yerine giden polisler, çocukların kendileri için hazırladığı sürprizi ile karşılaştı.

Tavşanlı ilçesi İstasyon Mahallesinde çocukların Korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamalarında polis ekipleri tarafından megafonla anonslarla evlerine gitmeleri söylenmişti. Kısıtlamaların kalkması ile çocuklar polis için sürpriz hazırladı.

İstasyon Mahallesinde akşam saatlerinde toplanan çocuklar hazırladıkları hediyeler ve şarkılarla polis ekiplerini karşıladılar.

Çocuklar, büyük bir şaşkınlık yaşayan polislere hediye takdiminde bulunarak hatıra fotoğrafı çekildiler.

Sürprizi hazırlayan çocuklardan Ecrin Erol, "Polis ağabeylerimize bir sürpriz yapmak istedik. Onlara hediyeler aldık" derken yine çocuklardan Yelda Gül de "Pandemi nedeni ile polis ağabeylerimizden kısıtlamalarda kaçıyorduk. Onlara kısıtlamaların kalkmasından sonra sürpriz yapmak istedik. Hediyeler aldık, şarkılar söyledik" dedi.