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Çocuklar poşetlerle kayarak karın keyfini çıkarttı - Son Dakika

Çocuklar poşetlerle kayarak karın keyfini çıkarttı

20.01.2022 22:32

Çocuklar poşetlerle kayarak karın keyfini çıkarttı -Tatilin keyfini kayarak çıkarttılar Düzce'de yoğun kar yağışı nedeniyle valilik tarafından eğitime ara verilince, çocuklar anne ve babalarıyla birlikte tatilin tadını kayarak çıkarttılar.

Çocuklar poşetlerle kayarak karın keyfini çıkarttı

-Tatilin keyfini kayarak çıkarttılar

DÜZCE - Düzce'de yoğun kar yağışı nedeniyle valilik tarafından eğitime ara verilince, çocuklar anne ve babalarıyla birlikte tatilin tadını kayarak çıkarttılar.

Düzce'de 2 gündür aralıklarla yağan kar hayatı olumsuz etkiledi. Yoğun kar yağışı nedeniyle Düzce Valisi Cevdet Atay, eğitime 2 gün ara verildiğini belirtti. Eğitime verilen arada aileler çocukları ile birlikte kar tatilinin tadını çıkarttılar. Düzce Bahçeşehir Bölgesi'nde bulunan park alanında yamaçlara çıkan aileler, çocuklarıyla birlikte yanlarında getirdikleri market poşetleriyle kayarak doyasıya eğlendiler. Soğuk havaya aldırmadan kayan çocuklarını izleyen, zaman zamanda onlarla birlikte kayan anne ve babalar da çocuklarıyla birlikte keyifli anlar yaşadı.

Kar tatilini çıkartan baba ve anneler, çocuklarının kar eğlencesine ortak olmak için kaymaya geldiklerini belirtirken minikler ise kayarak eğlendiklerini ifade ettiler.

Çocuklar poşetlerle kayarak karın keyfini çıkarttı
Çocuklar poşetlerle kayarak karın keyfini çıkarttı
Çocuklar poşetlerle kayarak karın keyfini çıkarttı

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Düzce, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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