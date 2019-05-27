Çocuklar ramazan akşamları etkinlikleriyle coştu

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İlk Yerli ve Milli Sismik Araştırma Gemisi Oruç Reis Marmara'yı Karış Karış İnceliyor

Dört Kişilik Bir Ailenin Açlık Sınırı Mayıs'ta 2 Bin 124 Liraya Yükseldi