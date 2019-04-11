Son Dakika Haberleri: Çocuklar Rengarenk Kuş Evleri Yapacak

Çocuklar Rengarenk Kuş Evleri Yapacak

17 dakika önce

– TRUMP Alışveriş Merkezi, çocuk katı olan Trumpland'de bu hafta sonu çocukları renkli etkinliklerin beklediğini duyurdu.

Çocuklar Rengarenk Kuş Evleri Yapacak, System.String[]
– TRUMP Alışveriş Merkezi, çocuk katı olan Trumpland'de bu hafta sonu çocukları renkli etkinliklerin beklediğini duyurdu. Atölye kapsamında çocuklar, kuşlara yuva tasarlayacak.

Trump Alışveriş Merkezi'nden yapılan açıklamada,  "Çocuk katı Trumpland'de bu hafta sonu birbirinden keyifli etkinlikler düzenleniyor. Çocuklar bu hafta sonu 'Kuş Evi Atölyesi'nde kuş dostlarına yuva tasarlayıp, renklendirecekler. Atölye etkinlikleri 13-14 Nisan günlerinde 14.00-16.00 saatleri arasında gerçekleşecek. 13 Nisan Cumartesi günü 'En Güçlü Kim', 14 Nisan Pazar günü ise 'Cesur Farecik CikCikCik' adlı tiyatro oyunları Trumpland Sahnesi'nde olacak" ifadelerine yer verildi.

Etkinliklerin tümüne katılım ücretsiz olacak.

- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 11:03 Kaynak: DHA
Donald Trump, Güncel
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