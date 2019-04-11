Çocuklar Rengarenk Kuş Evleri Yapacak

– TRUMP Alışveriş Merkezi, çocuk katı olan Trumpland'de bu hafta sonu çocukları renkli etkinliklerin beklediğini duyurdu.

– TRUMP Alışveriş Merkezi, çocuk katı olan Trumpland'de bu hafta sonu çocukları renkli etkinliklerin beklediğini duyurdu. Atölye kapsamında çocuklar, kuşlara yuva tasarlayacak.



Trump Alışveriş Merkezi'nden yapılan açıklamada, "Çocuk katı Trumpland'de bu hafta sonu birbirinden keyifli etkinlikler düzenleniyor. Çocuklar bu hafta sonu 'Kuş Evi Atölyesi'nde kuş dostlarına yuva tasarlayıp, renklendirecekler. Atölye etkinlikleri 13-14 Nisan günlerinde 14.00-16.00 saatleri arasında gerçekleşecek. 13 Nisan Cumartesi günü 'En Güçlü Kim', 14 Nisan Pazar günü ise 'Cesur Farecik CikCikCik' adlı tiyatro oyunları Trumpland Sahnesi'nde olacak" ifadelerine yer verildi.



Etkinliklerin tümüne katılım ücretsiz olacak.



- İstanbul

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Memurlar, Toplu Sözleşme Görüşmeleri İçin Taleplerini Belirledi

Trump'tan, Şeyma Subaşı'na Kötü Haber

Son Dakika! Bakan Selçuk: Çeyiz Hesabı Desteği Başvuruları 17 Nisan'da Başlıyor

Fatih Erbakan'ın Şikayeti Üzerine Saadet Partisi'nin Genel Merkezi'nin Kapısına Polis Dayandı