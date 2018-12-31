Çocuklar Resimle, Gençler Kompozisyonla Kente Saygıyı Anlattılar

Malatya Kent Konseyi Genel Sekreterliği tarafından 2018 yılı lokomotif projesi olan "Kendine ve Kentine Saygı Duy" projesi kapsamında 'Toplumsal Hayat ve Kurallar' temasıyla ortaokul düzeyinde resim, 'Neden Kendimize ve Kentimize Saygı Duymalıyız'" temasıyla da lise düzeyinde kompozisyon...

Malatya Kent Konseyi Genel Sekreterliği tarafından 2018 yılı lokomotif projesi olan "Kendine ve Kentine Saygı Duy" projesi kapsamında 'Toplumsal Hayat ve Kurallar' temasıyla ortaokul düzeyinde resim, 'Neden Kendimize ve Kentimize Saygı Duymalıyız'" temasıyla da lise düzeyinde kompozisyon yarışması düzenlendi.



Malatya Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi Fuaye alanında düzenlenen sergi açılışına Malatya Kent Konseyi Genel Sekreteri Necati Çobanoğlu, değerlendirme kurulu üyeleri Türkçe Öğretmeni Naci Eroğlu, Yazar Emine Batar, Doç. Dr. İlhan Erdem, Görsel Sanatlar Öğretmeni Okan Dursun, Görsel Sanatlar Öğretmeni Mehmet Bozkurt, Resim Öğretmeni Vehbi Kolçak, eserlerin sahibi öğrenciler ve öğrenci velileri katıldı.



Genel Sekreter Necati Çobanoğlu burada yaptığı konuşmada, modern hayatın eğitim, iş ve sağlık gibi sebeplerle kentlerde yaşamayı mecbur kıldığını belirterek "Eskiden geniş arazilerde tek başımıza bir aile olarak yaşarken, günümüzde sırt sırta, alt alta, yan yana, üst üste oturuyoruz. Hep bir araya geldiğimizde kenti oluşturuyoruz, dolayısıyla şehrin kuralları oluşmaya başlıyor" ifadelerine yer verdi.



Çobanoğlu, altyapı çalışması, yol ve kaldırım yapımı, park yapımı gibi hizmetler yapılırken büyük mali harcamaların olduğunu belirterek "Bu işleri daha az maliyetle yapmak mümkündür. Bunu kent eşyalarını kırmadan, bozmadan, yıkmadan, var olanı koruyarak sağlayabiliriz. Yarın gelecek olan çocuklarımıza ve gençlerimize bırakmak için gayret göstermeliyiz" şeklinde konuştu.



Kentlilik bilincinin oluşmasının eğitim ile yapılacağını belirten Çobanoğlu, yarışmanın özellikle okullarda yapılma nedeninin ise çocukların bakış açısını ve kalitesini görmek olduğunu söyledi. 34 eser ile kompozisyonda, 143 eser ile resim dalında katılımın sağlandığı yarışmada dereceye girmenin önemli olmadığına değinen Çobanoğlu, asıl önemli olan çocukların kalemi ve fırçayı ellerine almakta göstermiş oldukları cesaret olduğunu ifade etti.



Jüri değerlendirme kurulunda yer alan Resim Öğretmeni Vehbi Kolçak ise "Çocuklar gönüllerindeki kenti, kentlilik bilincini ifade etmeye çalıştıkları simgelerle çalışırken görselleri küçücük kağıtlara çok güzel bir şekilde ifade etmişlerdi" dedi.



Jüri üyesi Türkçe Öğretmeni Naci Eroğlu'da kente sahip çıkılmasının düşünmek ve korumakla gerçekleştiğini belirterek "Bu bilinç ilkokuldan başlayıp bütün ömür devam etmesi gereken bir bilinçtir. Kent kültürüne gösterdikleri özenden dolayı Malatya Kent Konseyi'ne teşekkür ederim" diye konuştu.



Konuşmaların ardından Malatya Kent Konseyi Genel Sekreteri Necati Çobanoğlu değerlendirme kurulunda yer alan Naci Eroğlu, İlhan Erdem, Okan Dursun, Mehmet Bozkurt, Vehbi Kolçak ve Emine Batar'a katkılarından dolayı plaket ve ebru sanatından yapılmış tablo hediye etti. - MALATYA

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