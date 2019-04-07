Çocuklar Sağlıklı Yaşam İçin Pedal Çevirdi
5 dakika önce
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Adapazarı Sosyal Gelişim Merkezi Mutfak Sınıfı öğrencileri yepyeni bir etkinlikle bir araya geldi.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Adapazarı
Sosyal Gelişim Merkezi Mutfak Sınıfı öğrencileri yepyeni bir etkinlikle bir araya geldi.
Büyükşehir Belediyesi Adapazarı SGM Mutfak Atölyesi öğrencileri yeni bir etkinlikle bir araya geldi. Minik öğrenciler 7-13 Nisan Dünya Sağlık Haftası kapsamında Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde bisiklet sürerek sağlıklı kalmanın önemine dikkat çektiler. Minik öğrenciler 7-13 Nisan Dünya Sağlık Haftası kapsamında Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde bisiklet sürerek sağlıklı kalmanın önemine dikkat çektiler. Günün sonunda SGM Mutfak sınıfı öğrencileri kendileri hazırlamış oldukları sağlıklı sandviçlerini yediler. Spor yaparak sağlıklı kalmanın önemine vurgu yapılan program renkli görüntülere de sahne oldu. - SAKARYA
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Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 01:43 Kaynak: İHA
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