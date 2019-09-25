Edirne'nin Keşan ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından bağımlılığa dikkat çekmek amacıyla turnuva düzenlendi. 8 okulun katıldığı turnuvanın finalinde yüzü gülen takım Atatürk Ortaokulu oldu.



Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliğinin "Sanalda Değil Sahada" projesi kapsamında Keşan'da bulunan ortaokul düzeyinde 8 okulun katılımıyla turnuva düzenlendi. Öğrencileri sanal, teknoloji ve madde bağımlılığı gibi etkenlerden uzak tutmak ve öğrencilere alternatif faaliyetler oluşturabilmek amacıyla yapılan turnuvanın final maçı bugün yapıldı. Karşılaşan takımların taraftarları bir an olsun tezahüratlarını kesmezken, çocukların oyun havaları eşliğinde saha kenarından verdikleri destek maça ayrı bir güzellik kattı. Finale kalan Atatürk Ortaokulu ve Ali Kale Ortaokulu arasındaki maçta yüzü gülen taraf 2-1'lik skorla Atatürk Ortaokulu oldu. Öğrenciler kupalarını Keşan Kaymakamı Nuri Özder'in elinden alırken, madalyaları da Keşan protokolü tarafından verildi. - EDİRNE