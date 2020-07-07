Çocuklar saniyelerle kurtuldu - Son Dakika

Çocuklar saniyelerle kurtuldu

Orhangazi ilçesinde kimliği belirsiz bir magandanın tabancasından ateşlenen mermi akraba ziyareti sırasında bahçede oturan kadının koluna isabet etti.

Orhangazi ilçesinde kimliği belirsiz bir magandanın tabancasından ateşlenen mermi akraba ziyareti sırasında bahçede oturan kadının koluna isabet etti.

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Yaralı kadının hayati tehlikesi olmadığı öğrenilirken, kurşun düşmeden kısa bir süre önce aynı bahçede çocukların oyun oynadığı bildirildi.


Olay, akşam saat 23.00 sıralarında Arapzade Mahallesi Barış Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ameliyat olmaya hazırlanan amcasını ziyarete giden 33 yaşındaki Meltem Akbaş, aile yakınları ile birlikte evin bahçesinde oturuyordu. Silah sesleri duyuldu. Bu sırada Meltem Akbaş kolunda bir sızı hissetti. Kolu uyuşmaya başlayınca kan aktığını fark eden Akbaş'ın yaralandığını gören yakınları yardım istedi.


Bahçede çocuklar vardı


Özel bir araç ile Orhangazi Devlet Hastanesi acil servisine götürülen 1 çocuk annesi Akbaş'ın koluna mermi isabet ettiği belirlendi. Hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilen Akbaş, hastanedeki müdahalenin ardından kolundaki mermi ile birlikte Emniyet Müdürlüğü'ne giderek şikayetçi oldu. Aile yakınları olayın yaşandığı bahçede çocukların oyun oynadığını, kısa bir süre önce eve girdiklerini söyledi. Akbaş'ın kolundaki 14'lü tabancadan çıktığı belirlenen mermi ise sabah operasyonla alındı.


Polis inceleme yaptı


Akbaş'ın yaralandığı haberini alan yakınları hastane ve eve akın etti. Ailenin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay Yeri İnceleme ekibi bahçede inceleme yaptı. İlk belirlemelere göre; Akbaş'ın koluna isabet eden merminin, nereden atıldığı bilinmeyen, havaya gerçekleştirilen atışın ardından merminin hızını kaybederek yere doğru ivme kazanmasıyla ölümcül yaralanmalara yol açan yorgun mermi çekirdeği olduğu öğrenildi. Merminin bahçenin üzerindeki eterniti delerek Akbaş'ın koluna isabet ettiği belirlendi. Olayla ilgili tahkikat sürüyor. - BURSA

Orhangazi, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 12:12 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Çocuklar saniyelerle kurtuldu - Son Dakika
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