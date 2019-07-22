Çocuklar satranç becerilerini yarıştırdılar
1 saat önce
5 farklı yaş grubundan çocuklar, satranç tahtasında kıyasıya mücadele verdiler.
Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 12:12 Kaynak: İHA
5 farklı yaş grubundan çocuklar, satranç tahtasında kıyasıya mücadele verdiler.
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Satranç Federasyonu Kayseri
İl Temsilciliği'nin ortaklaşa düzenlediği satranç turnuvası büyük ilgi gördü.
20-21 Temmuz tarihlerinde saat 10: 30'da başlayan turnuvada sporcular toplamda 6 tur oynadı. 5 farklı yaş grubundan çocukların katılımı ile gerçekleşen turnuvada dereceye giren sporculara sürpriz hediyeler ve madalya takdim edildi. AVM yetkililerince bu tarz etkinliklerin süreceği bilgisi verildi. - KAYSERİ
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