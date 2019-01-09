Son Dakika Haberleri: Çocuklar Seçtikleri Meslekleri ve Dijital Dünyayı Deneyimleyecek

Çocuklar Seçtikleri Meslekleri ve Dijital Dünyayı Deneyimleyecek

1 saat önce

Trump Alışveriş Merkezi'nde yer alan KidzMondo'da çocuklar seçtikleri meslekleri ve KidzMondo Teknopark Sömestir Atölyeleri'nde dijital dünyayı deneyimleyebilecek.

Çocuklar Seçtikleri Meslekleri ve Dijital Dünyayı Deneyimleyecek, System.String[]
Trump Alışveriş Merkezi'nde yer alan KidzMondo'da çocuklar seçtikleri meslekleri ve KidzMondo Teknopark Sömestir Atölyeleri'nde dijital dünyayı deneyimleyebilecek.

Yarıyıl tatilinin başlamasına sayılı günler kala çocukları heyecan, ebeveynleri ise tatlı bir telaş sardı. Çocuklarının yarıyıl tatilini hem eğlenerek hem de verimli bir şekilde geçirmesini isteyen aileler planlar yapmaya başladı. Eğlenirken öğrenmek isteyen çocuklar için etkinlikler hazırlayan KidzMondo, sömestir dönemi boyunca her gün 10.30-20.00 saatleri arasında çocukları ağırlayacak.

'SİNDİRELLA' PRÖMİYER YAPACAK

40'tan fazla meslek ünitesinin yer aldığı KidzMondo'da çocuklar meslekleri deneyimlemenin yanı sıra, tiyatro da izleyecek. Tiyatro oyunu 'Sindirella', 19 Ocak'ta KidzMondo sahnesinde prömiyer yapacak. Çocuklar ayrıca sömestir dönemi boyunca 'Let it Snow' ve 'Kidz House Dance' gösterileriyle eğlenebilecek. Göz maskesi boyama, çiçek yapımı ve kitap ayracı yapımı gibi farklı atölyelere de katılabilecek.

DİJİTAL DÜNYAYI DENEYİMLEYECEKLER

KidzMondo Teknopark Sömestir Atölyeleri'nde çocuklar dijital dünyayı da deneyimleyecek. Bilişim Garaj Akademisi işbirliği ile gerçekleştirilen MEB onaylı eğitimlerde 5-12 yaş arası çocuklar; Kodlama, Mobil Kodlama, 3D Tasarım ve Robot Tasarım eğitimleri ile yeni döneme başlayacak. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 04:13 Kaynak: DHA

Donald Trump, Güncel
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