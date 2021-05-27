Çocuklar, şehit Fethi Sekin'in kabrini ziyaret edip, müzesini gezdi - Son Dakika

Çocuklar, şehit Fethi Sekin'in kabrini ziyaret edip, müzesini gezdi

27.05.2021 12:04
Çocuklar, şehit Fethi Sekin'in kabrini ziyaret edip, müzesini gezdi, System.String[]

Elazığ'da çocuklar, Baskil ilçesinde bulunan Şehit Polis Fethi Sekin'in kabrini ziyaret edip dua ederek, eşyalarının sergilendiği müzeyi gezdi.

Elazığ'da çocuklar, Baskil ilçesinde bulunan Şehit Polis Fethi Sekin'in kabrini ziyaret edip dua ederek, eşyalarının sergilendiği müzeyi gezdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Çocuk Hakları Komitesine üye çocuklar, Gençlik Ecdadını izinde" sloganıyla milli ne manevi değerleri aşılamak kapsamında etkinlik düzenlendi. Etkinlikte çocuklar, 5 Ocak 2017 tarihinde İzmir adliyesine yönelik gerçekleştiren hain saldırı da göğsünü siper eden şehit polis memuru Fethi Sekin'in Baskil ilçesine bağlı Doğancık köyünde bulunan kabrine götürüldü. Burada dua eden çocuklar, daha sonra şehit Sekin'in üniforması ve kişisel eşyalarının sergilendiği ilçedeki müzeyi gezip kaymakam Mahmut Sami Yılmaz'ı ziyaret etti.

Şehitlerin aziz hatırlarının yaşatılması adına gerekli çalışmalar yürüttüklerini dile getiren Baskil Kaymakamı Mahmut Sami Yılmazı" Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan Çocuk Hakları Komitesine üye çocuklarımızın maddi, manevi ve kişisel gelişimlerine katkı sağlamak için uyguladıkları proje kapsamında çocuklarımızı bugün Baskil'imizde ağırladık. Çocuklarımız şehidimiz Fethi Sekin'in kabrini ziyaret edip dua ettiler. Ardından kaymakamlığımız tarafından yapılan Fethi Sekin Müzesini gezip şehidimizin aziz hatıralarını görme ve duyguları tekrardan yaşama şansı buldular. Çocuklarımız o manevi duyguları alarak buradan ayrılmaktadırlar"dedi.

Çocuklara milli ve manevi duyguları aşılamak için bu etkinlikleri yaptıklarını belirten İl Müdürü Suat Kenç" Bu gün hem mutlu hem de hüzünlü bir günü yaşıyoruz. İlimiz Baskil ilçesine yıllarca hizmet veren eski tren istasyonu yapılan çalışmalar neticesinde 5 Ocak 2017 tarihinde İzmir adliyesine yönelik gerçekleştiren hain saldırıda göğsünü siper eden şehit polis memuru Fethi Sekinin aziz hatıralarının yaşatıldığını görmek bizi gururlandırdı. Bayraklar inmesin, ezanlar dinmesin diye canından, cananından vazgeçen şehitlerimizin isminin yaşatılması bizim için en büyük gurur kaynağıdır. Müdürlüğümüz bünyesinde kurulan Çocuk Hakları Komitesine üye çocuklarımızla birlikte aziz şehrimizin kabrini ve müzesini gezdik. Müdürlük olarak amacımız çocuklarımıza milli şuur duygusunu aşılamak ve ecdatlarının izini göstermektir. Bu vasiyle tüm aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor tüm gazilerimize şifa dilerim" ifadelerini kullandı.

Çocuk Hakları Komitesi üyesi Ardacan Ekşi " Bu gün kahraman şehitlerin çocukları ve torunları olarak kahraman şehidimiz Fethi Sekin'in kabrini ve aziz hatıralarının yaşatıldığı müzeyi gezdik. Ailesinin yaşadığı gururu ve acıyı yüreğimizde yaşadık" diye konuştu.

Ziyaretten dolayı gururlu olduklarını aktaran Komitenin il temsilcisi İrem Doğan ise, kahraman şehit Sekin'in kabrinde dua okuyup aziz hatıralarının yaşatıldığı müzeyi gezme fırsatı bulduklarını aktardı. - ELAZIĞ

Çocuklar, şehit Fethi Sekin'in kabrini ziyaret edip, müzesini gezdi
Çocuklar, şehit Fethi Sekin'in kabrini ziyaret edip, müzesini gezdi
Çocuklar, şehit Fethi Sekin'in kabrini ziyaret edip, müzesini gezdi
Çocuklar, şehit Fethi Sekin'in kabrini ziyaret edip, müzesini gezdi
Çocuklar, şehit Fethi Sekin'in kabrini ziyaret edip, müzesini gezdi
Çocuklar, şehit Fethi Sekin'in kabrini ziyaret edip, müzesini gezdi
Çocuklar, şehit Fethi Sekin'in kabrini ziyaret edip, müzesini gezdi

Fethi Sekin, Elazığ, Şehit, dua, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Çocuklar, şehit Fethi Sekin'in kabrini ziyaret edip, müzesini gezdi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Real Madrid, kupalara ambargo koyan Zidane ile yollarını ayırdı Real Madrid, kupalara ambargo koyan Zidane ile yollarını ayırdı İş insanı Sabahattin Girgin, Kibariye ve eşi tarafından dolandırıldığını iddia etti: Ölümle tehdit ettiler İş insanı Sabahattin Girgin, Kibariye ve eşi tarafından dolandırıldığını iddia etti: Ölümle tehdit ettiler Fenerbahçe'nin Shaqiri ile temasa geçmesi taraftarları heyecanlandırdı Fenerbahçe'nin Shaqiri ile temasa geçmesi taraftarları heyecanlandırdı Bir kadının kollarını satırla kesmiş! Müge Anlı'da aranan kayıp adam seri katil çıktı Bir kadının kollarını satırla kesmiş! Müge Anlı'da aranan kayıp adam seri katil çıktı Birlikte yaşadığı kadın ölüm döşeğinde adına kredi çekti, borçları mirasçılara kaldı Birlikte yaşadığı kadın ölüm döşeğinde adına kredi çekti, borçları mirasçılara kaldı Sedat Peker'in iddialarının hedefindeki Emekli Yarbay Korkut Eken konuştu: O gazetecinin öldürülmesiyle alakam yok Sedat Peker'in iddialarının hedefindeki Emekli Yarbay Korkut Eken konuştu: O gazetecinin öldürülmesiyle alakam yok Son Dakika! Bugünden itibaren tam bağımlı orta düzey ve ağır engelli vatandaşların aşılanması başlıyor Son Dakika! Bugünden itibaren tam bağımlı orta düzey ve ağır engelli vatandaşların aşılanması başlıyor Tacize uğrayıp dayak yiyen kadını kurtarmak isteyen boks antrenörü, hayatını kaybetti Tacize uğrayıp dayak yiyen kadını kurtarmak isteyen boks antrenörü, hayatını kaybetti

Son Dakika Haberleri
13:19 Real Madrid, kupalara ambargo koyan Zidane ile yollarını ayırdı
13:17 Türk demokrasi tarihinin kara lekesi 27 Mayıs darbesi! Üzerinden tam 61 yıl geçti
13:15 İran Şahı'nın Romanya'nın Komünist Lideri'ne hediye ettiği otomobili almak isteyen yüzlerce kişi yarışa girdi
13:04 Fenerbahçe'nin Shaqiri ile temasa geçmesi taraftarları heyecanlandırdı
13:01 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Karadeniz'de son bir ayda üç yeni kuyuda petrol keşfettik
12:44 Bir kadının kollarını satırla kesmiş! Müge Anlı'da aranan kayıp adam seri katil çıktı
12:38 Cumhurbaşkanı Erdoğan, 27 Mayıs darbesinin 61. yıl dönümünde Yassı Ada'da
12:09 Burak Yılmaz transferi hakkında konuştu: Çok güzel teklifler var!
12:06 Sedat Peker'in iddialarının hedefindeki Emekli Yarbay Korkut Eken konuştu: O gazetecinin öldürülmesiyle alakam yok
11:48 Fenerbahçe, Karagümrük'ten söz aldı! Hedef İtalyan gol makinesi Borini
Fenerbahçe'de futbolcular kazan kaldırdı! Yönetimin 'İndirim yapın' talebi oyuncuları çıldırttı Fenerbahçe'de futbolcular kazan kaldırdı! Yönetimin 'İndirim yapın' talebi oyuncuları çıldırttı         
13:34
Türk demokrasi tarihinin kara lekesi 27 Mayıs darbesi! Üzerinden tam 61 yıl geçti Türk demokrasi tarihinin kara lekesi 27 Mayıs darbesi! Üzerinden tam 61 yıl geçti         
13:18
İran Şahı'nın Romanya'nın Komünist Lideri'ne hediye ettiği otomobili almak isteyen yüzlerce kişi yarışa girdi İran Şahı'nın Romanya'nın Komünist Lideri'ne hediye ettiği otomobili almak isteyen yüzlerce kişi yarışa girdi         
13:15
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Karadeniz'de son bir ayda üç yeni kuyuda petrol keşfettik Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Karadeniz'de son bir ayda üç yeni kuyuda petrol keşfettik         
13:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 27 Mayıs darbesinin 61. yıl dönümünde Yassı Ada'da Cumhurbaşkanı Erdoğan, 27 Mayıs darbesinin 61. yıl dönümünde Yassı Ada'da         
12:39
Serinlemek için suya giren köpek, timsaha av oldu! O anlar saniye saniye kaydedildi Serinlemek için suya giren köpek, timsaha av oldu! O anlar saniye saniye kaydedildi         
12:23
Masumlar Apartmanı'nda veda! Farah Zeynep Abdullah diziden ayrılıyor Masumlar Apartmanı'nda veda! Farah Zeynep Abdullah diziden ayrılıyor         
11:58
Tatile çıkan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç şezlongta öpüşürken yakalandı Tatile çıkan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç şezlongta öpüşürken yakalandı         
10:37
Cinayet, 9 yıl sonra çözüldü! İç çamaşırındaki kan lekesi katili ele verdi Cinayet, 9 yıl sonra çözüldü! İç çamaşırındaki kan lekesi katili ele verdi         
10:19
Din Kültürü öğretmeni, İçişleri Bakanı Soylu'ya silahlı fotoğrafıyla destek oldu, sosyal medyada gündem oldu Din Kültürü öğretmeni, İçişleri Bakanı Soylu'ya silahlı fotoğrafıyla destek oldu, sosyal medyada gündem oldu         
09:36
Alışveriş yapan kadının etek altı görüntülerini çekti! Markette mide bulandıran anlar Alışveriş yapan kadının etek altı görüntülerini çekti! Markette mide bulandıran anlar         
09:31
Kaçak içki ve sigaralar yakılarak imha edildi! Piyasa değerleri 10 milyon TL Kaçak içki ve sigaralar yakılarak imha edildi! Piyasa değerleri 10 milyon TL         
09:29
Oyuncu Ümit Erdim, pilot oldu! İlk yolculuğunda ünlü isimleri uçurdu Oyuncu Ümit Erdim, pilot oldu! İlk yolculuğunda ünlü isimleri uçurdu         
09:25
Genç kadın kabusu yaşadı! Yardım istediği ambulans görevlileri şehir dışına götürüp, tecavüz etti Genç kadın kabusu yaşadı! Yardım istediği ambulans görevlileri şehir dışına götürüp, tecavüz etti         
22:18
Sedat Peker, Defne Samyeli'nin sert tepkisinin ardından özür diledi Sedat Peker, Defne Samyeli'nin sert tepkisinin ardından özür diledi         
20:11
Sedat Peker'in tweetinin ardından gündem olan Defne Samyeli'den Sedat Peker'in tweetinin ardından gündem olan Defne Samyeli'den "Soyadını açıkla" çağrısı         
19:50
Pınar Altuğ'un mini şortlu paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu Pınar Altuğ'un mini şortlu paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu         
19:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2021 13:49:27. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Çocuklar, şehit Fethi Sekin'in kabrini ziyaret edip, müzesini gezdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement