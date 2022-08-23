Çocuklar sıcaktan bunaldı, parktaki tarihi suya akın etti - Son Dakika
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Çocuklar sıcaktan bunaldı, parktaki tarihi suya akın etti

23.08.2022 21:07

Çocuklar sıcaktan bunaldı, parktaki tarihi suya akın etti Yasak tabelasına rağmen çocuklar suya giriyor, ailelerin keyiflerini izliyor Diyarbakır'da sıcak havaların etkisini sürdürmeye devam etmesiyle bunalan çocuklar, tarihi Sur ilçesinde bulunan Anzele Parkı'ndaki süs havuzunda yüzmenin...

Çocuklar sıcaktan bunaldı, parktaki tarihi suya akın etti

Yasak tabelasına rağmen çocuklar suya giriyor, ailelerin keyiflerini izliyor

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da sıcak havaların etkisini sürdürmeye devam etmesiyle bunalan çocuklar, tarihi Sur ilçesinde bulunan Anzele Parkı'ndaki süs havuzunda yüzmenin keyfini çıkardı. Yasak tabelalarına uymayan çocuklar, yüksekten atladı.

Diyarbakır'da sıcak havalar etkisini sürdürmeye devam ediyor. Sıcak havalardan bunalan çocuklar Anzele Parkı'na koştu. Parktaki kaynak suyuna giren çocuklar, güneşin ve yüzmenin tadını çıkardı. Tehlike tabelasına rağmen yüksek yerlerden suya atlayan çocuklar, serinlerken aileleri ise gölgelik alanda suyun tadını çıkaran çocuklarını izledi.

Yüzmenin keyfini çıkaran 14 yaşındaki Muhammed Kaya, havanın sıcak olduğunu, Diyarbakır'ın en güzel yerlerine gelerek serinlediğini ve yüzdüğünü aktararak yasaklara rağmen girdiklerini kaydetti.

Hanifi Akın ise, 'Diyarbakır'da plajı yok diyenlere' Anzele'yi örnek göstererek çok güzel olduğunu, suya girdiklerinde kendilerine geldikleri belirtti.

Ailelerden Bilal Sakallı, çocukların eğlenmeleri için geldiklerini aktardı. Sakallı, "Buraya çocukların eğlenmesi için geldik. İmkanlarımız olmadığı için ve bu suyun şifalı olduğuna inandığımız için buraya geliyoruz. Çocuklarımız burada rahat bir şekilde eğleniyorlar, bizde bakıp onları izleyerek mutlu oluyoruz" dedi.

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Kaynak: İHA

Diyarbakır, Sur, Genel, Son Dakika

Son Dakika Genel Çocuklar sıcaktan bunaldı, parktaki tarihi suya akın etti - Son Dakika

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