Son Dakika Haberleri: Çocuklar şifalı suda yüzerek serinliyorlar
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Çocuklar şifalı suda yüzerek serinliyorlar

58 dakika önce

-Çocuklar şifalı suda yüzerek serinliyorlarHAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Esendere beldesine bulunan şifalı suda çocuklar doyasıya yüzerek serinliyorlar.

-Çocuklar şifalı suda yüzerek serinliyorlar

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Esendere beldesine bulunan şifalı suda çocuklar doyasıya yüzerek serinliyorlar.

Yüksekova ilçesi Esendere Beldesi'nde bağlı ve İran'a sınır olan Akpınar köyü Beşevler mezrasındaki şifalı su, şifa bulmak isteyen vatandaşların akınına uğruyor. Şifa arayanların yanı sıra köyün çocukları ise yoğun sıcaklıktan dolayı serinlemek şifalı su mekanları oldu. Yıllardır şifalı su olarak bilinen mekan, köyde yaşayan vatandaş bu suyun bölgenin turizmine kazandırmasını istiyorlar. Ertan Aktaş isimli çocuk; "Her gün arkadaşlarımla buraya geliyoruz. Havalar çok sıcak. Bizde fırsatı değerlendirmek için bu suda yüzerek serinliyoruz. Şifalı su olduğu için daha da güzel oluyor. Ama her şeye rağmen güzel ve temiz bir havada yaşıyoruz" dedi.

İsmail Aktaş çocuk ise; "Burası Beşevler köyü. Biz her zaman suya giriyoruz. Köyde sıcaklık fazla olduğu için bizde arkadaşlarla toplanıp gelip burada bulunan şifalı suda yüzüyoruz. Güzel bir keyif alıyoruz" dedi.

Yüksekova, Esendere, Hakkari, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 10:51 Kaynak: İHA
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