Çocuklar sihirbaz ve akrobasi gösterisi ile eğlendi - Son Dakika

Samsun'da açılan 'Anadolu'dan Yöresel Lezzetler Fuarı'nda çocuklar için akrobasi ve sihirbaz gösterisi yapıldı.



Samsun'un Atakum ilçesinde bulunan CityMall AVM, hafta sonu aileleriyle beraber gezen çocuklara bir sürpriz yaptı. Anadolu'dan Yöresel Lezzetler Fuarı'nın bulunduğu alanda çocukları eğlenmesi ve hafta sonunu güzel geçirmesi için çeşitli gösteriler düzenlendi.



Bugün ve yarın yapılacağı öğrenilen gösterilerde sihirbaz yaptığı gösteri ile çocukları şaşırttı. Yapılan akrobasi gösteri görenleri hayran bıraktı. Vatandaşlar sihirbaz ve akrobatların şovlarını ilgiyle takip etti. 28 Şubat-26 Mart tarihleri arasında ziyaretçileri ağırlamaya devam edecek olan fuarda daha farklı sürprizlerin de olabileceği öğrenildi.



8 Mart'ta 888 adet hediye çeki dağıtacak



8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü de unutmayan alışveriş merkezi yarın kadınlar için 888 adet hediye çeki dağıtacağını da duyurdu. AVM'yi 8 Mart günü ziyaret edecek olan kadınlar için, içinde 50, 100 ve 200 TL hediye çekleri bulunan toplar hazırlandığı belirtildi. Kadınlar çektiği toplardan çıkan hediye çekine göre alışveriş koşulu olmadan giyim, kozmetik ve kişisel bakım malzemeleri satan dükkanlarda bunları direkt kullanabilecek. - SAMSUN