Çocuklar Sille masallarını yaptıkları bez bebeklerle öğreniyor - Son Dakika

Selçuklu Belediyesinin desteklediği proje ile Sille masalları, hazırlanan bez bebeklerle çocuklara öğretiliyor.

Selçuklu Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, çocukların sille tarihini daha iyi öğrenebilmeleri için başlatılan proje kapsamında, öğrencilere yapılan bez bebeklerle Sille masalları anlatılıyor.

Proje ile çocukların bez bebek yaparak öğrenme süreçlerini hem kalıcı hale getirmeleri hem de tasarım, beceri noktasında destek olmak hedefleniyor.

Proje Selçuklu Belediyesi tarafından yaptırılan 6 anaokulunda 1300 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Selçuklu Belediyesi tarafından hazırlanan Sille Masalları kitabı çocuklar için revize edilerek projeye uygun hale getirildi. Böylece çocuklar öğretmenlerinin okuduğu masaldan sonra masal kahramanlarının daha önceden hazırlanmış bez bebeklerinin içini doldurarak masalları öğrendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, proje koordinatörlüğünü yürüten eğitimci Melek Bozkurt'a yapılan çalışma için teşekkür ederek, "Tarihimizi ve kültürümüzü unutturmamak, gelecek nesillere aktarmak adına kültürel çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İnşallah bu proje ile çocuklarımız Konya'mızın önemli tarihi mekanı olan Sille hakkında daha fazla bilgi sahibi olacaklar. Sille kültürünü unutturmamak bizim için bir görevdir. Bu görevi çocuklarımızdan itibaren başlayarak temelden tarih bilincini aşılamayı hedefliyoruz." dediği belirtildi.