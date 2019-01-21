Çocuklar Sinema Salonlarını Doldurdu

Bilecik Belediyesi tarafından yarıyıl tatiline giren çocuklar, kendileri için hazırlanan "Puloi Asla Yalnız Uçmayacaksın" adlı çocuk filmi için salonları tıklım tıklım doldurdu.

Bilecik Belediyesi tarafından yarıyıl tatiline giren çocuklar, kendileri için hazırlanan "Puloi Asla Yalnız Uçmayacaksın" adlı çocuk filmi için salonları tıklım tıklım doldurdu.



Bilecik Belediyesi Çocuk Sineması ve Kültür Kongre Merkezi'nde iki seansta gerçekleştirilen çocuk filmi için salonlar doldu. Kültür ve sanat şehri Bilecik'te şu ana kadar birbirinden güzel etkinlik ve programı Bilecik'lilerle ve çocuklarla buluşturan Bilecik Belediyesi, 15 günlük tatile giren çocukların keyifle izleyeceği çocuk filmlerini hediye ediyor. Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can'dan çocuklara, yarıyıl tatili hediyesi olan çocuk filmlerini izleyen çocuklara film sonrasında 'Pıtırcık Bilim ve Robot Dergisi' ile 'Değerlerimizi Öğreniyorum' adlı boyama dergisi dağıtıldı. - BİLECİK

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