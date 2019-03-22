Çocuklar Sinemayla Buluştu
11 dakika önce
Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Fatih Ürkmezer tarafından başlatılan "Safranbolu'da Çocuklar Sinemayla Buluşuyor" Projesi kapsamında Harmanlar İlk ve Ortaokulu öğrencileri, sinema filmi izledi.
Safranbolu
Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Fatih
Ürkmezer tarafından başlatılan "Safranbolu'da Çocuklar Sinemayla Buluşuyor" Projesi kapsamında Harmanlar İlk ve Ortaokulu öğrencileri, sinema filmi izledi.
Ürkmezer, yaptığı açıklamada, projenin amacının hiç sinemaya gitmeyen öğrenciler başta olmak üzere, tüm öğrencileri sinemayla buluşturmak olduğunu söyledi.
Sinema izlemenin çocukların zihinsel, duygusal ve sosyal gelişiminde önemli uyaranlar olduğunu, çocuklar üzerinde bıraktığı izleri önemsediklerini ifade eden Ürkmezer, "Maddi ya da ulaşım imkanı olmayan çocuklarımızı sinemayla buluşturmayı amaçladık, iyi bir gelecek inşa etmek istiyorsak öncelikle çocuklarımızın birçok alanda bilgi sahibi olmalarını sağlamamız gerekiyor. Çocuklarımızın izlediği filmlerin yaşına, seviyesine uygun ve motive edici nitelikte olmasına dikkat ediyoruz. Çocuklarımıza yönelik sosyal ve kültürel anlamda yeni projeler geliştirmeye devam edeceğiz." diye konuştu.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 11:37 Kaynak: AA
Başkent'te Kamyonu TIR'a Bağlayıp Çalan Hırsızlar Pes Dedirtti
Son Dakika! Denizli Acıpayam'da 3,7 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi
Kış Geri Geliyor! İstanbul'da Sıcaklıklar 3 Dereceye Kadar Düşecek
Bakan Turhan: İstanbul Havalimanı'ndan 18 Mart'a Kadar Toplam 2 Bin 902 Uçuş Yapıldı