Son Dakika Haberleri: Çocuklar Sinemayla Buluştu

Çocuklar Sinemayla Buluştu

11 dakika önce

Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Fatih Ürkmezer tarafından başlatılan "Safranbolu'da Çocuklar Sinemayla Buluşuyor" Projesi kapsamında Harmanlar İlk ve Ortaokulu öğrencileri, sinema filmi izledi.

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Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Fatih Ürkmezer tarafından başlatılan "Safranbolu'da Çocuklar Sinemayla Buluşuyor" Projesi kapsamında Harmanlar İlk ve Ortaokulu öğrencileri, sinema filmi izledi.

Ürkmezer, yaptığı açıklamada, projenin amacının hiç sinemaya gitmeyen öğrenciler başta olmak üzere, tüm öğrencileri sinemayla buluşturmak olduğunu söyledi.

Sinema izlemenin çocukların zihinsel, duygusal ve sosyal gelişiminde önemli uyaranlar olduğunu, çocuklar üzerinde bıraktığı izleri önemsediklerini ifade eden Ürkmezer, "Maddi ya da ulaşım imkanı olmayan çocuklarımızı sinemayla buluşturmayı amaçladık, iyi bir gelecek inşa etmek istiyorsak öncelikle çocuklarımızın birçok alanda bilgi sahibi olmalarını sağlamamız gerekiyor. Çocuklarımızın izlediği filmlerin yaşına, seviyesine uygun ve motive edici nitelikte olmasına dikkat ediyoruz. Çocuklarımıza yönelik sosyal ve kültürel anlamda yeni projeler geliştirmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 11:37 Kaynak: AA

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