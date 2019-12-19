Çocuklar soğuk havada hem camiye alışıyor hemde oyun oynuyor - Son Dakika

Kayseri'de, etkisini hissettiren soğuk havalarda parklarda oynayamayan çocuklar cami içerisinde hem oyun oynuyor hem de camiye alışıyor.



Kayseri'de gece eksi 2 dereceye kadar düşen soğuk hava etkisini hissettirirken, Develi ilçesinde bulunan Ulu Camii Camiikebir İmamı Ebubekir Yıldız, soğuk havada parklarda oynayamayan çocukları camide misafir ediyor. Cami içerisinde çocuklarla mendil kapmaca dahil çeşitli oyunlar oynayan İmam Ebubekir Yıldız'ın sosyal medyada paylaşılan videosu yüzlerce kişi tarafından beğenildi.



Hem oyun oynayan hemde çocukları caminin sıcak atmosferine alıştıran İmam Ebubekir Yıldız'ın videosu 6 bine yakın kişi tarafından izlenirken, vatandaşlar, "Helal olsun hocama bazı hocalarda çocukları kovuyor camiden koşuşturuyorlar diye. Hocamıza helal olsun" yorumunda bulundu. - KAYSERİ