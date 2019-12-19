Çocuklar soğuk havada hem camiye alışıyor hemde oyun oynuyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çocuklar soğuk havada hem camiye alışıyor hemde oyun oynuyor - Son Dakika

Çocuklar soğuk havada hem camiye alışıyor hemde oyun oynuyor

6 saat önce

Kayseri'de, etkisini hissettiren soğuk havalarda parklarda oynayamayan çocuklar cami içerisinde hem oyun oynuyor hem de camiye alışıyor.

Çocuklar soğuk havada hem camiye alışıyor hemde oyun oynuyor, System.String[]

Kayseri'de, etkisini hissettiren soğuk havalarda parklarda oynayamayan çocuklar cami içerisinde hem oyun oynuyor hem de camiye alışıyor.


Kayseri'de gece eksi 2 dereceye kadar düşen soğuk hava etkisini hissettirirken, Develi ilçesinde bulunan Ulu Camii Camiikebir İmamı Ebubekir Yıldız, soğuk havada parklarda oynayamayan çocukları camide misafir ediyor. Cami içerisinde çocuklarla mendil kapmaca dahil çeşitli oyunlar oynayan İmam Ebubekir Yıldız'ın sosyal medyada paylaşılan videosu yüzlerce kişi tarafından beğenildi.


Hem oyun oynayan hemde çocukları caminin sıcak atmosferine alıştıran İmam Ebubekir Yıldız'ın videosu 6 bine yakın kişi tarafından izlenirken, vatandaşlar, "Helal olsun hocama bazı hocalarda çocukları kovuyor camiden koşuşturuyorlar diye. Hocamıza helal olsun" yorumunda bulundu. - KAYSERİ

Kayseri, Develi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 11:40 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Mesut Özil için "Yok artık" dedirten sansür!
Kursta öğrendiği el işiyle aile bütçesine katkı sağlıyor Yalnız yaşayan genç, av tüfeğini göğsüne dayayıp canına kıydı Abdullah Avcı oyuncu oldu, Hababam Sınıfı'nda oynadı

Son Dakika Haberleri
17:56 Bakan Selçuk: "Üniversite sınavını beklememiz gerekmiyor" - Son Dakika
17:56 Bitlis Valisi Çağatay: "Dağlara sıkışmış 3-5 terörist kaldı. Allah'ın izniyle onları da bitireceğiz" - Son Dakika
17:54 Traktör hırsızlığı iddiasıyla 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika
17:54 Bulanık'ta mütevelli heyeti seçimi - Son Dakika
17:50 Mersin Barosu, mülteci sorunlarının çözümü için Göç İdaresi ile işbirliği yapacak - Son Dakika
17:38 Glint Global'e 'Yılın İhracat Çıkışı Yapan Markası' ödülü - Son Dakika
17:01 Eşini pompalıyla vurup sakat bıraktı, tahliyesini istemedi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2019 17:57:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Çocuklar soğuk havada hem camiye alışıyor hemde oyun oynuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]