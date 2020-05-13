Çocuklar sokağa çıkıp, parklarda eğlendi - Son Dakika

MUĞLA'nın Datça ilçesinde, sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 14 yaş ve altı çocuklar, sosyal mesafe kuralına uymak ve maske takmak şartıyla, verilen 4 saatlik izinle parklara akın etti. Parktaki oyuncaklarda uzun bir aradan sonra gönüllerince eğlenen çocukların neşeleri yüzlerinden okundu.

Yeni tip koronavirüs nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 0-14 yaş aralığındaki çocuklar, 11.00-15.00 saatlerinde getirilen serbestlik ile uzun bir aradan sonra sokağa çıkıp, güneşli havanın tadını çıkardı. Parklardaki oyuncaklar çocukların sokağa çıkmasından kısa bir süre önce belediye ekipleri tarafından dezenfekte edildi. Çocuklar parklarda gönüllerince eğlenirken bazıları ise heykellerin üzerine çıkıp, hatıra fotoğrafı çektirdi. Cumhuriyet Meydanı'nda bazı çocuklar ebeveynlerinin gözetiminde akülü oyuncak arabalarıyla tur attı. Neşeli oldukları gözenen çocukların büyük bölümünün maske takıp, sosyal mesafe kurallarına dikkat ettiği görüldü.Çocuğunu Cumhuriyet Meydanı'na oynamaya getiren Fariye Kural (41), "Bugün çocuklara verilen 4 saatlik izinle, oğlumuza birlikte vakit geçirebilmek için dışarı çıktık. Kendisi de buna inanılmaz şekilde sevindi. Adeta kendini kaybetmiş gibi araba sürüyor. Daha 2 yaşında olmasına rağmen sokakta olmanın, dolaşmanın ne kadar kendisine haz verdiğinin farkında olarak, dışarıda olmanın tadını doyasıya çıkarıyor" dedi.