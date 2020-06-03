Çocuklar sokağa çıkma izinlerinde polis ve zabıta ekipleriyle futbol oynadılar, ip atladılar - Son Dakika

Çocuklar sokağa çıkma izinlerinde polis ve zabıta ekipleriyle futbol oynadılar, ip atladılar

Korona virüs nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 18 yaş altı çocuklar ve gençler, bugün izin saatlerinde yeniden sokağa çıkıp polis ve zabıta ekipleriyle parkta bir araya gelerek oyunlar oynadı.

Çocuklar sokağa çıkma izinlerinde polis ve zabıta ekipleriyle futbol oynadılar, ip atladılar, System.String[]

Korona virüs nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 18 yaş altı çocuklar ve gençler, bugün izin saatlerinde yeniden sokağa çıkıp polis ve zabıta ekipleriyle parkta bir araya gelerek oyunlar oynadı. Çocukların polis ve zabıta ekipleriyle futbol oynayıp ip atladığı etkinlik renkli görüntülere sahne oldu. Etkinlik havadan görüntülendi.


Korona virüsle mücadele kapsamında 18 yaş altı çocuklar bugün sokağa çıkma izinlerini kullanıyor. Pendik'te sokağa çıkan çocuklar için Pendik Belediyesi tarafından renkli bir etkinlik düzenlendi. Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri ve Pendik Belediyesine bağlı Zabıta ekipleri çocuklarla parkta buluştu. Polis ekipleri parka çocukları ile gelen aileleri sosyal mesafe kuralına dikkat etmeleri konusunda uyardı. Çocuklar parkta sosyal mesafe kurallarına dikkat ederek polis ve zabıta ekipleri ile futbol oynadı. Kıyasıya geçen futbol maçı renkli görüntülere sahne oldu. Öte yandan kız çocukları ise polis ve zabıta ekipleri ile ip atlayarak keyifli vakit geçirdi.


Parkta düzenlenen etkinliğe katılan çocuklardan Kader Üren, "Bugün burada zabıta ve polis ekiplerimiz ile sosyal mesafe kuralına dikkat ederek maskelerimizi taktıktan sonra ip atladık ve oyunlar oynadık. Onları çok seviyorum bu gün bizimle oldukları için onlara çok teşekkür ederim" diye konuştu.


Öte yandan aileler de etkinlikten memnun olduklarını ifade ederek Pendik Belediyesine teşekkür ettiklerini belirttiler.


Çocuklarla polis ve zabıta ekiplerinin bir araya geldiği etkinlik drone ile havadan görüntülendi. - İSTANBUL

Koronavirüs, Futbol, Zabıta, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.06.2020 03:11 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Çocuklar sokağa çıkma izinlerinde polis ve zabıta ekipleriyle futbol oynadılar, ip atladılar - Son Dakika

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