Çocuklar, sokağa çıkma serbestliğini bayram alışverişinde geçirdi - Son Dakika

Çocuklar, sokağa çıkma serbestliğini bayram alışverişinde geçirdi

KONYA'da normalleşme takvimi doğrultusunda 14 yaş ve altındakı çocuklar sokağa çıktı. Çocukların çoğu sokağa çıkma serbestliğini aileleriyle birlikte bayram alışverişlerinde geçirdi. Alışverişlerde zaman zaman sosyal mesafe kuralları da hiçe sayıldı.

Uzun süredir sokağa çıkamayan çocuklar, geçtiğimiz hafta normalleşme takvimi doğrultusunda sokağa çıkmaya başlamıştı. Bugün de 14 yaş ve altı çocuklar, normalleşme kararları doğrultusunda bugün 11.00-15.00 saatleri arasında sokağa çıktı. Sokağa çıkma serbestliğinde çocuklar aileleriyle birlikte bayram alışverişleri yaptı. Günlerdir sokağa çıkamayan çocuklar, bu günlerini de bayram alışverişi kuyruklarında geçirdi. Alışveriş kuyruklarında zaman zaman da sosyal mesafe kurallarına uyulmadığı görüldü. Bazı çocuklar da caddelerde koşuşturarak güzel havanın da tadını çıkardı.

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