Çocuklar sömestir tatilinde Robotik Kodlama Festivali'nde buluşuyor - Son Dakika

Denizli'de çocuklar, sömestir tatilinde "Robotik Kodlama Festivali"ne katılıyor.



Forum Çamlık Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nde 18-24 Ocak tarihleri arasında 13.00 ile 18.00 saatleri arasında minik misafirlerini ücretsiz ağırlayan Macera Parkuru'nda lastik engel, tünel, kement atma, merdiven etabı, atölye çalışmaları ile eğlence dolu dakikalar yaşandı. Çocukların algoritmik düşünce ve problem çözme yeteneklerini desteklemek için ise NCT Akademi Mucit Atölyesi işbirliği ile 25-26 Ocak tarihlerinde 11.00 ile 20.00 saatleri arasında "Robotik Kodlama Festivali" gerçekleşiyor. 4-12 yaş çocukları kapsayan etkinlik kapsamında Mio, Botley, NCT Rob kodlama robotu, Makey Makey, 3D kalem, 3D yazıcı uygulamaları, lazer tarama, robotlar yarışması, arazi parkuru yarışması, futro robot futbol yarışması gibi birbirinden eğlenceli ve çocuk gelişimini destekleyen bir program gerçekleşiyor. Etkinliğe katılan çocuklar, çok güzel olduğunu ve farklı bilgiler öğrendiklerini belirttiler.



İmalat Mühendisi Doç. Dr. İsmail Ovalı, çocuklara daha güzel bilgi aktarabilmek ve bunu geliştirmelerini sağlamak için algoritma mantığını öğretmeye çalıştıklarını belirterek, "Şehrimizin önde gelen alışveriş merkezi Forum Çamlık ile birlikte çocuklarımıza robotik kodlamayı daha iyi tanıtabilmek amacıyla bu aktiviteyi gerçekleştiriyoruz. Hedefimiz çocukları oyun mantalitesinden kurtararak daha ezberci bir zihniyetten kurtarıp düşünmelerini sağlamak ve gerçekten bilişi teknolojileri ile doğru tanıştırarak geleceğe doğru olarak hazırlamak" dedi. - DENİZLİ