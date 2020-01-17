Çocuklar, sömestr tatilinde aslan ve kaplan yavrularını sevme fırsatı bulacaklar - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çocuklar, sömestr tatilinde aslan ve kaplan yavrularını sevme fırsatı bulacaklar - Son Dakika

Çocuklar, sömestr tatilinde aslan ve kaplan yavrularını sevme fırsatı bulacaklar

18 dakika önce

Aslan Park'ta bulunan 4 aslan ve 3 kaplan yavrusunu öğrenciler, sömestr tatilinde sevme imkanı bulacak.

Çocuklar, sömestr tatilinde aslan ve kaplan yavrularını sevme fırsatı bulacaklar, System.String[]

Aslan Park'ta bulunan 4 aslan ve 3 kaplan yavrusunu öğrenciler, sömestr tatilinde sevme imkanı bulacak.


Aslan Park'ta bulunan 3 buçuk aylık 4 aslan ile 3 kaplan yavrusuna ziyarete gelen öğrenciler kafese geçerek yavruları sevebilecek, fotoğraf çekilebilecek. Dünyanın üçüncü, Türkiye'nin ilk Aslan Park'ında dünyaya gelen 7 yavru elle tutulur hale geldi. Ziyaretçilerin Aslan Park'ta yavru aslanların yanı sıra 12 farklı büyük kedi cinsinin ve 30'a yakın hayvanı da görme şansı olacak. Tuzla Marina'da yer alan Aslan Park'ın yanı sıra Tuzla Akvaryumu da ziyaret eden vatandaşlar burada timsahları, köpek balıklarını, yılanları, su samurlarını, kaplumbağaları görme şansı bulacak.


Aslan Park hakkında bilgi veren Satış Pazarlama Müdürü Gökmen Aydın, "Sömestrde öğrenciler için çok güzel haberlerimiz var. Bunlardan ilki 7 tane yavrumuz var. Bunlarla fotoğraf çekilebilecekler. Şanslı olanlar hayvanların durumuna göre besleyebilecekler. İkinci önemli haberleri ailelerini de kapsayan bir indirim yaptık. Örneğin Aslan Park'a girmek isteyen bir yetişkin 69 TL yerine 49 TL, çocuk için de 59 yerine 39 TL ödeyebilirler. Aynı zamanda akvaryumda da çeşitli etkinlikler var. Ülkemizde de İstanbul'da en önemli alanlardan bir tanesi de biziz. Çünkü tekiz. Hem bilgilendirme amaçlı hem de eğlenme amaçlı ilk akla gelecek adres Aslan Park ve Tuzla Akvaryum olacaktır. Yavruların hepsi 3 buçuk aylık civarında 7'şer kilolar. Süt ile besleniyorlar" dedi. - İSTANBUL

İstanbul, Türkiye, Tuzla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 01:54 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Eşinin telefonunda başka bir erkeğin fotoğrafını gören koca, eşini öldürüp intihara kalkıştı
Son Dakika: Kanal İstanbul ÇED Raporu onaylandı Bahçeli, Kanal İstanbul tartışmasında İmamoğlu'na yüklendi: Sana kimse İBB Başkanı demeyecek Devlet Bahçeli, CHP'nin "FETÖ'nün siyasi ayağı araştırılsın" önergesini neden reddettiklerini açıkladı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2020 14:12:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Çocuklar, sömestr tatilinde aslan ve kaplan yavrularını sevme fırsatı bulacaklar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]